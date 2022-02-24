"الأمم المتحدة" تشارك في ملتقى رياضة المرأة العربية ‏

وافقت هيئة الأمم المتحدة متمثلة في مكتبها بالقاهرة، على المشاركة في ملتقى رياضة المرأة العربية في نسخته الأولى والمقرر إقامته في جامعة الدول العربية بالقاهرة يوم 24 مارس المقبل.

كما أبدت الهيئة ترحيبها بالتواجد في هذا الحدث الكبير نظرا لما تلعبه الرياضة من دور كبير في تحقيق التنمية والسلام لجميع دول العالم، بالإضافة إلى دورها في تشجيع التسامح والمساواة ،والمساعدة في تمكين المرأة والشباب و الأفراد ‏والمجتمعات من بلوغ الأهداف المنشودة في مجال الصحة والتعليم والإندماج الاجتماعي.

وتأتي مشاركة هيئة الأمم المتحدة في ملتقى رياضة المرأة العربية ضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويعقد ملتقى رياضة المرأة العربية في جامعة الدول العربية بالقاهرة يوم 24 مارس في نسخته الأولى ، ويهدف الملتقى إلى إلقاء الضوء على السيدات العربيات اللاتي استطعن تحقيق نجاحات في مجال الرياضة وعرض نماذج مختلفة من التجارب الناجحة للرياضيات العربيات.

كما سيتم خلال الملتقى تكريم القيادات النسائية الرياضية في مختلف الدول العربية وتكريم اللاعبات العربيات الحاصلات على الميداليات الأوليمبية فى كل الدول العربية على مدار التاريخ الأوليمبى.