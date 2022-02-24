أعضاء فرقة vip الموسيقية: نقدم الطرب بعيدا عن الغناء المبتذل.. فيديو

قال نور المالكي، إن “الناس شايفانا مختلفين في كل حاجة”، معلقا "بنقدم فن “Vip”، وبنقدم طرب بعيدا عن الغناء المبتذل.

وأضاف، أحد أعضاء فرقة vip، خلال لقاء، لبرنامج “البيه والهانم”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم “ممدوح الشناوي ورنا عرفة”، أنه نقدم أغاني قديمة باستخدام “الجيتار” و"الطبلة"، لاستخدام إيقاع مختلف مميز.

وتابع ، أنه تعلمت في الأوبرا، وأعرف الفن المميز، مؤكدة أنه لا نحب فن المهرجانات، ولا نحب أن نؤديه.

وأشار أحد أعضاء الفرقة إلى أنه نحاول أن نفيد الجمهور بغناء محترم، لذا هناك العديد يعجبه الفن الذي نقدمه.