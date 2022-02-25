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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

شاب متغيب عن منزله بالمنيا.. وأسرته تطلب مساعدة أهل الخير

صدى البلد

تغيب المواطن السيد محمد السيد، البالغ من العمر 17 عاماً، عن منزله بمركزمغاغة التابع لمحافظة المنيا، ولم تفلح محاولات أسرته فى العثور عليه.

 

وقال والد المواطن السيد محمد السيد، في رسالة بعث بها إلى خدمة القراء “بين الناس” التي يقدمها موقع "صدى البلد": "نجلي البالغ من العمر 17 عاما تغيب عن المنزل بمركز مغاغة التابع لمحافظة المنيا، فى ظروف غامضة، منذ يوم الجمعه الماضي، وكان يرتدي تيشرت أزرق وبنطلون أسود".

 

وأضاف: “ساعدونا بالله عليكم واعتبروه ابنكم، بحثنا عنه فى كل مكان ولم نصل إليه، وأتمنى من أهل الخير يكون رجوعه لأهله على أيديكم، أرجوكم انشروا صورته حتى نتمكن من الوصول إليه، رأفة بحال والدته المريضة”.

وطالب كل من يتعرف على صورته بالتواصل على الأرقام الآتية:

٠١١٢٣٠٧٧١٨٧ او ٠١١١٦٢٦٥٥٦٥ او ٠١٢٨٨٩٩٤٧٠٧

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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محافظة المنيا مركز مغاغة اهل الخير ظروف غامضة متغيب

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