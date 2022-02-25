شاب متغيب عن منزله بالمنيا.. وأسرته تطلب مساعدة أهل الخير

تغيب المواطن السيد محمد السيد، البالغ من العمر 17 عاماً، عن منزله بمركزمغاغة التابع لمحافظة المنيا، ولم تفلح محاولات أسرته فى العثور عليه.

وقال والد المواطن السيد محمد السيد، في رسالة بعث بها إلى خدمة القراء “بين الناس” التي يقدمها موقع "صدى البلد": "نجلي البالغ من العمر 17 عاما تغيب عن المنزل بمركز مغاغة التابع لمحافظة المنيا، فى ظروف غامضة، منذ يوم الجمعه الماضي، وكان يرتدي تيشرت أزرق وبنطلون أسود".

وأضاف: “ساعدونا بالله عليكم واعتبروه ابنكم، بحثنا عنه فى كل مكان ولم نصل إليه، وأتمنى من أهل الخير يكون رجوعه لأهله على أيديكم، أرجوكم انشروا صورته حتى نتمكن من الوصول إليه، رأفة بحال والدته المريضة”.

وطالب كل من يتعرف على صورته بالتواصل على الأرقام الآتية:

٠١١٢٣٠٧٧١٨٧ او ٠١١١٦٢٦٥٥٦٥ او ٠١٢٨٨٩٩٤٧٠٧

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