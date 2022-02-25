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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بلغت 5000 جنيه.. تعرف على سعر تذاكر حفل Maroon 5 في الأهرامات

فريق Maroon 5
فريق Maroon 5

طرحت فرقة Maroon 5 الأمريكية تذاكر حفلها المقرر إقامته في مصر، وتحديدا بمنطقة الأهرامات يوم 3 مايو المقبل ضمن جولتها الغنائية العالمية، بحسب الموقع الرسمي لبيع التذاكر.

وتراوحت أسعار تذاكر حفل فرقة البوب الشهيرة Maroon 5 بين ثلاث فئات، الأولى وهي فئة VIP وصل سعرها إلى 5 آلاف جنيها، فيما بلغت تذاكر الفئة الذهبية 4500 جنيها، ومنطقة الفان وصل سعرها إلى 2300 جنيها. 

أسعار تذاكر حفل Maroon 5

وعلى الرغم من ترحيب قاعدة جماهيرية كبيرة بحفل فرقة Maroon 5 في مصر، إلا أنها واجهت العديد من الانتقادات لإقامة حفلا آخر يوم 9 مايو ضمن جولتها في تل أبيب، لصالح التضامن مع القضية الفلسطينية.

 وعبر العديد من محبيهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إحباطهم من هذه الخطوة، التي تضر بالقضية الفلسطينية وتجاهل معاناة الشعب الفلسطيني مع الاحتلال وتداعياته. 

بوستر حفل Maroon 5

قدمت فرقة Maroon 5 على مدار سنوات طويلة بلغت أكثر من 25 عاما، العديد من الألبومات والأغاني الناجحة، وتعد من أبرز فرق البوب الغنائية شهرة وانتشارا حول العالم، ويعد المغني الأمريكي آدم ليفين هو العضو الأبرز ومغني الفرقة المعروف بأغانيه الشهيرة. 

 

Maroon 5 حفل Maroon 5 Maroon 5 في مصر آدم ليفين فرق البوب الغنائية

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