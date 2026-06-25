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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يتابع نتائج الحملات التموينية ويؤكد استمرار الرقابة لضبط منظومة الخبز المدعم

حملات رقابية بالغربية
حملات رقابية بالغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، نتائج الحملات التموينية والرقابية المكثفة التي نُفذت على مخابز الخبز المدعم بنطاق عدد من قرى مركز كفر الزيات، وذلك في إطار توجيهاته المستمرة بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات المقررة، بما يضمن وصول رغيف خبز جيد للمواطنين والحفاظ على الدعم المخصص لهم.

 

توجيهات محافظ الغربية 

وأسفرت الحملات التموينية، التي استهدفت قرى كفر حشاد وكفر الهواشم وشماخ والناصرية، إلى جانب مخبز بطريق كفر الزيات – الإسكندرية، عن تحرير 6 محاضر تموينية، تضمنت مخالفة نقص وزن بمخبز بطريق كفر الزيات – الإسكندرية بواقع 15 جرامًا، ومخالفة نقص وزن بمخبز بقرية كفر حشاد بواقع 12 جرامًا، إلى جانب رصد غلق مخبزين بالقرية نفسها، ومخالفة نقص وزن بمخبز بقرية كفر الهواشم بواقع 8 جرامات، ومخالفة لعدم نظافة أدوات العجين بمخبز قرية الناصرية، فيما تبين عدم وجود مخالفات بمخبز آخر بقرية كفر حشاد ومخبز بقرية شماخ.

 

تحرك تنفيذي عاجل 

كما شملت الحملات المرور من جانب الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث تم تحرير 6 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء بالمخابز المستهدفة في قرى كفر حشاد وكفر الهواشم وشماخ والناصرية وطريق كفر الزيات – الإسكندرية، ليصل إجمالي المحاضر المحررة بهذه الحملات إلى 12 محضرًا.

في السياق ذاته، أفادت مديرية التموين بالغربية بأن الحملات الرقابية التي نفذتها إدارة تموين كفر الزيات أسفرت عن تحرير 8 محاضر إضافية، بواقع 4 محاضر نقص وزن، ومحضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضرين لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، ومحضر لعدم وجود لوحة تشغيل.

 

رفع كفاءة الخدمات 

وبذلك بلغ إجمالي المحاضر والإجراءات التي تم اتخاذها خلال الحملات التموينية والرقابية بنطاق مركز كفر الزيات 20 محضرًا، فيما شدد محافظ الغربية على استمرار الحملات اليومية على المخابز البلدية المدعمة والتعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها، بما يضمن جودة رغيف الخبز وصون حقوق المواطنين ووصول الدعم إلى مستحقيه.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي حملات تموينية مخابز ردع مخالفين

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