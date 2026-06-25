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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط مركز للتغذية العلاجية وعيادة أطفال يعملان بالمخالفة للقانون ببني سويف

صحة بني سويف
صحة بني سويف

نفذت مديرية الصحة ببني سويف، برئاسة الدكتور هاني جميعه وكيل الوزارة، حملة موسعة على عدد من المنشآت الطبية الخاصة بمركز سمسطا، أسفرت عن ضبط مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وذلك في إطار جهود محافظة بني سويف لتعزيز الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة وضمان تقديم خدمات صحية آمنة للمواطنين.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف بتكثيف حملات المتابعة والرقابة لتحقيق الانضباط في القطاع الصحي، وبناءً على تكليف الدكتور أحمد عبدالعظيم مدير إدارة العلاج الحر، وبالتنسيق مع فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف برئاسة الأستاذ أحمد مصطفى دهشان.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط فني تمريض يدير مركزًا للتغذية العلاجية لعلاج السمنة والنحافة ومتابعة الحمل دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، في مخالفة تمثل انتحالًا لصفة طبيب، كما تم ضبط أدوية مجهولة المصدر، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

كما شملت الحملة المرور على عيادة أطفال، حيث تبين انتهاء ترخيصها، وعُثر بداخلها على كميات من الأدوية مجهولة المصدر، بالإضافة إلى أدوية خاصة بوزارة الصحة كانت تستخدم في برامج التخسيس والنحافة، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة.

وأكدت مديرية الصحة أنه جارٍ استصدار قرار غلق للمنشأتين المخالفتين طبقًا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004، وذلك بمشاركة الدكتورة سلوى حسان والدكتورة إيمان حسن مساعدتي مدير إدارة العلاج الحر،  محمود فوزي عضو جهاز حماية المستهلك.

بني سويف صحة بني سويف سمسطا

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