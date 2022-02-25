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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

والد بوسي يتراجع عن الهجوم عليها: حقك عليا.. واحد لعب بدماغي| فيديو

بوسي ووالدها
بوسي ووالدها

حل والد الفنانة بوسي ضيفا على برنامج "سعد مولعها نار" الذي يذاع عبر قناة الشمس، ويقدمه المغني سعد الصغير. 

وتراجع الحاج محمد والد بوسي عن تصريحاته ضدها التي انتشرت خلال الأشهر الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والأخبار الصحفية بعد اتهامها بالتقصير في حقه وتركه بدون أموال للعلاج وفي مأزق مالي جعله غير قادرا على شراء العلاج. 

وقال والد بوسي لبرنامج "سعد مولعها نار"، إنه لم يراها منذ 3 سنوات، وقبل الشهرة كانت دائما بعيدة عنه، ولم يعرف عنها معلومات كثيرة قبل غنائها في النوادي والمناسبات. 

وأكد والد بوسي على أنه أخطأ في حقها قائلا:" لما بشوفها في التلفزيون بفرح وبفتخر بيها"، ووجه لها رسالة موضحا حقيقة ما حدث معه:"  متزعليش مني وأنا غلطان من الأول ..واحد لعب بدماغي وخلاني عملت الكلام ده". 

واستطرد:" أنا مش عارف الكلام اللي بقوله ونتيجته جت عليكي .. بتأسفلك انتي بنتي واستحمليني..  راعي إني راجل كبير وعاوز أتعالج ومحتاج مصاريف وحد يساعدني.. وهو لعب بدماغي عشان أعمل الكلام ده". 

وبادر الفنان سعد الصغير بمساعدة والد الفنانة بوسي، وإعادة فرش أثاث منزله بعد شكوته من ضيق الوضع المالي، وحرص على الصلح بين المغنية الشهيرة ووالدها.  

بوسي والد المغنية بوسي سعد الصغير سعد مولعها نار قناة الشمس

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