أمطار غزيرة تضرب محافظة الإسكندرية منتصف ليل الجمعة.. شاهد

شهدت الإسكندرية عقب منتصف ليل الجمعة أمطار غزيرة على كافة أنحاء المحافظة، وانخفاض في درجات الحرارة في أغلب الأنحاء.

وكثفت الأجهزة التنفيذية المختصة بمحافظة الاسكندرية أعمالها في الشوارع والميادين للتعامل مع موجة الطقس السيئ، في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالتواجد الميداني على مدار اليوم للتعامل مع أي حالات طارئة للتدخل الفوري، والتنسيق الكامل بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة ومنها شركات الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية.

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وتنفيذا لتكليفات محافظ الإسكندرية تواجد رؤساء الأحياء في الشوارع على مدار اليوم لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه، وتمركزات سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

وأوضح المحافظ أن هناك متابعة لحظية على مستوى الأحياء تحسباً لأي تقلبات مناخية مفاجئة، رغم ان الأمطار متفاوتة الشدة والتي وصلت في بعض المناطق إلى أمطار غزيرة.

من جانبه، طمأن اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية، أهالي الإسكندرية، على الوضع داخل المحافظة، مع استمرار تواجد وتمركز سيارات ومعدات فرق الطوارئ على مدار ٢٤ ساعة وسيتم التعامل مع أي تجمع بأسرع ما يمكن.