روسيا تتوعد بريطانيا: سنرد على قرار حظر شركة إيروفلوت

نقلت وكالة "تاس" الروسية عن هيئة الطيران الحكومية في روسيا، قولها إن موسكو قد ترد على حظر رحلات شركة إيروفلوت إلى بريطانيا.

ومساء الخميس، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حظر خطوط الطيران الروسية إيروفلوت من الطيران داخل الأجواء في المملكة المتحدة.

وقالت هيئة الطيران المدني البريطانية إنها أوقفت تصريح شركات الطيران الأجنبية الخاص بإيروفلوت.

وقالت الهيئة "يعني هذا أنه لن يُسمح لشركة إيروفلوت بتشغيل رحلات إلى المملكة المتحدة حتى إشعار آخر".

وقال وزير النقل جرانت شابس إنه وقع عل فرض قيود تمنع جميع شركات الطيران الروسية التي لها رحلات منتظمة من دخول المجال الجوي البريطاني.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة فرضت مجموعة من العقوبات، الخميس، على أكبر مؤسستين ماليتين في روسيا وعدد من الأفراد المرتبطين بالكرملين بعد غزو موسكو لأوكرانيا.

وبدأ الهجوم الروسي فجر الخميس، بقصف صاروخي على المناطق الشرقية في أوكرانيا، تلاه غارات جوية شملت مناطق متفرقة من البلاد، وطالت مدنا في الغرب.

وكان الهدف من عمليات اليوم الأول هو تحييد القدرات الجوية والدفاع الجوي الأوكراني، بالإضافة إلى السيطرة على بعض المناطق في المنطقة الشرقية وتدشين محاور القتال والحركة للأيام المقبلة.

وخلال القتال يوم الخميس، دارت معارك قوية للسيطرة على مطار هوستوميل وأعلنت القوات الروسية سيطرتها عليه، قبل أن تعود كييف وتقول إنها استعادته في وقت متأخر مساء نفس اليوم.