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رئيس التحرير
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أخبار العالم

تنال من بوتبن وحاشيته.. بريطانيا تعلن العقوبات "الأكثر قسوة" ضد روسيا

وزيرة الخارجية البريطانية
وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس

حددت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس الخطوط العريضة للعقوبات الجديدة التي ستدمر الاقتصاد الروسي وتستهدف الدائرة المقربة من فلاديمير بوتين. فبعد إعلان رئيس الوزراء البريطاني أمام مجلس العموم ، حددت وزيرة الخارجية ليز تروس اليوم عقوبات كاملة جديدة ستدمر الاقتصاد الروسي وتستهدف الدائرة المقربة من بوتين، بعد غزو القوات الروسية غير القانوني لأوكرانيا. 

وتحظر العقوبات الصناعات والشركات الحيوية اقتصاديًا في روسيا من جمع التمويل في أسواق المال بالمملكة المتحدة - أهم مركز مالي في أوروبا، كما ستوقف البنوك الروسية والشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص عن اقتراض مليارات الجنيهات الاسترلينية من مقرضين في المملكة المتحدة.

وفي الوقت نفسه، ستؤدي القيود الشديدة إلى إلحاق الضرر بشركات الدفاع الروسية الرائدة وتقويض التنمية الاقتصادية والعسكرية لروسيا بشكل كبير.

كما سيكون للعقوبات تأثير فوري على النخبة الثرية في روسيا والدائرة المقربة من بوتين بما في ذلك صهره السابق.

وأضافت: إلى جانب الإجراءات المالية ، سنعمل على تعزيز القيود التجارية بشكل كبير - بما في ذلك ضوابط التصدير الأكثر صرامة ضد روسيا - لتصل إلى شركات الإلكترونيات والاتصالات والطيران. 

وستُمنع شركة الطيران الروسية الرائدة إيروفلوت من دخول المجال الجوي للمملكة المتحدة.

وبموجب القيود المصرفية الجديدة ، سيتم منع جميع الروس من امتلاك مدخرات كبيرة في الحسابات المصرفية في المملكة المتحدة.

وأشارت الى أن عقوبات المملكة المتحدة ضد 120 شركة وأوليجارشية هي جزء من ضربة ضد نظام بوتين منسقة بعناية مع حلفائنا الدوليين بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وشركاء آخرون في مجموعة السبع.

وستصدر المملكة المتحدة أيضًا عقوبات حاسمة ضد بيلاروسيا لدورها في الهجوم غير المبرر تمامًا على أوكرانيا.

ومن بين الأهداف المحدد أن تنالها العقوبات البريطانية:

  • في تي بي VTB ثاني أكبر بنك في روسيا بأصول يبلغ مجموعها 154 مليار جنيه إسترليني ويعمل به 95000 موظف.
  • روستيك أكبر شركة دفاعية في روسيا والتي تصدر أكثر من 10 مليارات جنيه إسترليني من الأسلحة سنويًا وتوظف مليوني شخص.
  • خمسة اشخاص من الدائرة المقربة من بوتين بما في ذلك صهره السابق كيريل شامالوف ، الذي تزوج سابقًا من ابنته كاتارينا وأصغر ملياردير روسي.
  • شركة الصواريخ التكتيكية ، المورد الرئيسي لروسيا للصواريخ الجوية والبحرية التي لعبت دورًا رائدًا في حشد قواتها ضد أوكرانيا.
  • Uralvagonzavod ، أحد أكبر مصنعي الدبابات في العالم.

وقالت وزيرة الخارجية ليز تروس: إننا نتسبب في آلام اقتصادية مدمرة لبوتين وروسيا في أعقاب غزوهما غير المبرر وغير القانوني لأوكرانيا.

وأضافت: تقدم حزمة العقوبات غير المسبوقة اليوم بشكل حاسم أعلى تكلفة اقتصادية فرضناها على الكرملين على الإطلاق، فروسيا الآن منبوذة دوليا على المسرح العالمي.

وتابعت الوزيرة البريطانية قائلة: سنضغط على نظام بوتين وكل المقربين منه المسؤولين عن هجومه المروع على أوكرانيا، مضيفة “لن يهدأ لنا بال حتى يتدهور الاقتصاد الروسي وتستعيد أوكرانيا سيادتها ووحدة أراضيها”.

واستطردت “نحن نقف مع أوكرانيا وشعبها وديمقراطيتها وسنواصل دعمهم اقتصاديًا وسياسيًا ودفاعيًا”.

وتأتي هذه العقوبات بالإضافة إلى العقوبات المفروضة على البنوك والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية ، والعقوبات التي سرعان ما تم تنفيذها على 571 عضوا في مجلس الدوما والاتحاد ، فضلا عن العقوبات الإقليمية والقيود المفروضة على الديون السيادية التي تم الإعلان عنها يوم الثلاثاء.

وستشرع وزيرة الخارجية البريطانية قريباً في جولة من الدبلوماسية المكوكية في الولايات المتحدة وأوروبا لتحفيز استجابة دولية سريعة وحاسمة وحاسمة على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وستقدم الحكومة قريباً تشريعاً يسمح بتنفيذ هذه العقوبات التي تفرض على بوتين ونظامه.

ومن خلال العمل بالتنسيق مع حلفائنا ، فإن التأثير المشترك لهذه الإجراءات سوف توجه ضربة مدمرة للاقتصاد الروسي والجيش لسنوات قادمة.

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