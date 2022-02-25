مخيبة للآمال.. أودي Q5 موديل 2022 بمحرك أقل 61 حصان وسعر أغلى

قدمت "أودي" سيارتها Q5 الفاخرة التي تنتمي لفئة الكروس أوفر الفاخرة في نسختها لسنة 2022 بإمكانيات وقائمة أسعار أغلى ومخيبة للآمال خاصة لعشاق العلامة التجارية، إذ استبدلت مجموعة نقل الحركة في مستوى التجهيز الأساسي بمحرك أقل قوة بمقدار 61 حصان كاملة، رغم زيادة السعر.

يأتي طراز أودي Q5 40 موديل 2022 كفئة تجهيز أولية ويبدأ من 44،495 دولارًا ، بزيادة قدرها 100 دولار عن الطراز الأساسي لسنة 2021 وهو أودي Q5 45. يأتي هذا الطراز الجديد بمحرك رباعي الأسطوانات مزدوج التربو سعة 2 لتر بقوة 201 حصان وأقصى عزم للدوران 236 رطل قدم، مقارنة بالفئة الأساسية من أودي Q5 موديل 2021 أي إصدار Q5 45 الذي يأتي مع محرك بقوة 261 حصانًا و 273 رطلاً من عزم الدوران. لا يزال إصدار الـ 45 متاحًا لكنه لم يعد الفئة الأساسية، سيدفع العميل أكثر من ذي قبل للحصول على المحرك الأقوى، حيث يبدأ الآن بسعر 46995 دولارًا أمريكيًا - بزيادة قدرها 2600 دولار أمريكي عن العام الماضي.

ومثل مستوى 45 ، يأتي هذا التكوين الأساسي الجديد Q5 40 مع نظام دفع كلي للعجلات و ناقل حركة آلي بسبع سرعات ويتم تقديمه في مستويات Premium و Premium Plus و Prestige، كل هذه الميزات بشكل قياسي في التجهيز، عندما اختبر موقع "كار آند درايفر" أودي Q5 45 موديل تبين أنها قادرة على التسارع من نقطة الثبات إلى 60 ميلاً في الساعة خلال 5.5 ثانية وقطع مسافة ربع ميل في 14.2 ثانية بسرعة 97 ميلاً في الساعة. في حين لم يتم اختبار المستوى الجديد Q5 40 ، لكن من المتوقع أن تكون أبطأ وبأرقام أقل.