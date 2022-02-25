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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نور الطيب تودع المنافسات

تأهل 7 لاعبات لدور الـ 16 ببطولة ويندي سيتي للإسكواش للسيدات

صدى البلد

انتهت فجر اليوم فعاليات الدور الثاني من بطولة ويندي سيتي للإسكواش بتأهل 7 لاعبات وخسارة نور الطيب، وتقام البطولة بولاية شيكاغو الأمريكية، في الفترة من 23 فبراير وحتي الـ2 من مارس.

وجاءت نتائج مباريات الدور الثاني للسيدات كالتالي:

فازت هانيا الحمامي على الماليزية راشيل أرنولد بثلاثة أشواط نظيفة في 23 دقيقة، وكانت نتيجة الأشواط كالتالي: 8-11, 1-11, 4-11.

كما حققت سلمى هاني فوزها الأول في البطولة على نظيرتها كونج تزي لوك هوو لاعبة هونغ كونغ بنتيجة 3-2 في 63 دقيقة.

وكانت مريم متولي ثالث المتأهلات بعد فوزها على الإنجليزية ميلى توملينسون بنتيجة 3-2 في 67 دقيقة، وفازت نادين شاهين على مواطنتها ندى عباس بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 56 دقيقة.

وفازت روان العربى على الإسكتلندية ليزا آتكين بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 43 دقيقة.

وودعت نور الطيب المنافسة بعد خسارتها من البلجيكية نيلى جيليس بنتيجة 3-2 في 60 دقيقة.  

واستهلت نور الشربيني مشوارها في البطولة بمواجهة نظيرتها الإنجليزية جوليان كورتيس وفازت بثلاثة أشواط نظيفة في 22 دقيقة.

كما فازت نوران جوهر على الكندية دانييل ليتورنوؤ بنتيجة 3-0 في 27 دقيقة.

وخسر سنا إبراهيم وهنا رمضان ليودعا المنافسة من الدور الثاني.

وتقام مباريات دور ال 16 على يومان حيث يلعب بعض المباريات اليوم وبعضهم غدًا.

نور الطيب نور الشربيني الإنجليزية ولاية شيكاغو الأمريكية إنجليزي نوران جوهر الدور الثاني هونغ كونغ سلمى هانى مريم متولي الاسكتلندية هانيا الحمامي لانج

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