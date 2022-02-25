تأهل 7 لاعبات لدور الـ 16 ببطولة ويندي سيتي للإسكواش للسيدات

نور الطيب تودع المنافسات

انتهت فجر اليوم فعاليات الدور الثاني من بطولة ويندي سيتي للإسكواش بتأهل 7 لاعبات وخسارة نور الطيب، وتقام البطولة بولاية شيكاغو الأمريكية، في الفترة من 23 فبراير وحتي الـ2 من مارس.

وجاءت نتائج مباريات الدور الثاني للسيدات كالتالي:

فازت هانيا الحمامي على الماليزية راشيل أرنولد بثلاثة أشواط نظيفة في 23 دقيقة، وكانت نتيجة الأشواط كالتالي: 8-11, 1-11, 4-11.

كما حققت سلمى هاني فوزها الأول في البطولة على نظيرتها كونج تزي لوك هوو لاعبة هونغ كونغ بنتيجة 3-2 في 63 دقيقة.

وكانت مريم متولي ثالث المتأهلات بعد فوزها على الإنجليزية ميلى توملينسون بنتيجة 3-2 في 67 دقيقة، وفازت نادين شاهين على مواطنتها ندى عباس بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 56 دقيقة.

وفازت روان العربى على الإسكتلندية ليزا آتكين بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 43 دقيقة.

وودعت نور الطيب المنافسة بعد خسارتها من البلجيكية نيلى جيليس بنتيجة 3-2 في 60 دقيقة.

واستهلت نور الشربيني مشوارها في البطولة بمواجهة نظيرتها الإنجليزية جوليان كورتيس وفازت بثلاثة أشواط نظيفة في 22 دقيقة.

كما فازت نوران جوهر على الكندية دانييل ليتورنوؤ بنتيجة 3-0 في 27 دقيقة.

وخسر سنا إبراهيم وهنا رمضان ليودعا المنافسة من الدور الثاني.

وتقام مباريات دور ال 16 على يومان حيث يلعب بعض المباريات اليوم وبعضهم غدًا.