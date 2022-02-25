انطلاق المرحلة الختامية لأولمبياد المحافظات الحدودية

شهدت عاصمة الشباب الإفريقى انطلاق ماراثون " المشى للجميع " ضمن فعاليات المرحلة الختامية للنسخة الثالثة لأولمبياد المحافظات الحدودية وسط مشاركة 1000 شاب وفتاة من 6 محافظات يتقدمهم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، وأيضاً اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

وأمتد الماراثون لمسافة 1500 متر بدءا من مدخل كوبرى أسوان الملجم على نهر النيل وسط الطبيعة الساحرة وصولاً لمدينة أسوان الجديدة ، وعقب أداؤهم لصلاة الجمعة بالمسجد الجامع قام وزير الشباب والرياضة ومحافظى أسوان والوادى الجديد ومرسى مطروح بزيارة نادى أسوان الرياضى وتفقد أنشطة الأولمبياد ودورى مراكز الشباب والمشروع القومى للموهبة الرياضية حيث كان فى استقبالهم المستشار الشافعى صالح رئيس النادى وأعضاء مجلس الإدارة، فيما قام بعد الوزير والمحافظين بافتتاح مركز التخاطب بمركز شباب بدر بالتعاون مع مؤسسة زايد الخيرية الإماراتية.

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هذا وقد تضمنت الفعاليات حفل إفتتاح المرحلة الختامية لأولمبياد المحافظات الحدودية بالمسرح الرومانى بأسوان الجديدة استهلت بجولة تفقدية للمعارض الفنية للمشاركين ، ثم إلقاء كلمات افتتاحية للمسئولين، وطابور عرض للمحافظات المشاركة، فضلاً عن تقديم مجموعة عروض رياضية وفنية، وكذا عرض لفيلم تسجيلى يعكس ما تم تنفيذه من أنشطة ومشروعات ضمن برنامج "الأولمبياد الحدودية"، ليختتم الحفل بمباراة استعراضية فى كرة القدم شارك فيها وزير الشباب والرياضة والمحافظين ونجوم الرياضة وذلك بنادى سيتى كلوب .

ومن جانبه رحب اللواء أشرف عطية باستضافة المحافظة للمرحلة الختامية للأولمبياد وسط هذه المشاركة الكبيرة من شبابنا الواعد ، وهو الذى يأتى متواكباً مع اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى وتوجيهاته المستمرة بتسخير كافة القدرات والإمكانيات لتعزيز مهارات شبابنا ، واستغلال طاقاتهم الكامنة بشكل إيجابى ومثمر مما يعكس حرص الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة على الاهتمام بعصب الأمة وقوتها فى جميع المحافظات مع إعطاء الأولوية للمحافظات الحدودية والتى تمتلك العديد من المقومات المتنوعة ليتيح المجال أمام الشباب لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والعلمية والذى تتبناه وزارة الشباب والرياضة لتحويل التوجيهات الرئاسية لواقع ملموس.

وأكد اللواء أشرف عطية على أن ختام فاعليات ختام النسخة الثالثة للأولمبياد الرياضى للمحافظات الحدودية ساهم في إعلاء الروح الرياضية والمنافسة الشريفة بين الشباب لاكتشاف مواهبهم وصقل مهاراتهم وتنميتها بما يعمل بدوره على تأهيلهم للمشاركة فى العديد من البطولات والمسابقات الرياضية التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة على مراحل متتالية.

المرحلة الختامية للنسخة الثالثة لأولمبياد المحافظات الحدودية بماراثون " المشى للجميع "