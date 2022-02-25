براتب 22 ألف جنيه.. تحرك برلماني بشأن إعلان فرص عمل للتمريض خارج مصر

أعلنت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب عن تقدمها بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و وزير الصحة والسكان ، و وزير القوى العاملة بشأن إعلان وزاره القوى العاملة عن فرص عمل للتمريض خارج مصر في إحدي الدول العربية براتب يتجاوز ٢٢ ألف جنيه.



و أوضحت " سعيد " فى طلبها أن الراتب يمثل أضعاف ما يتقاضاه التمريض داخل مصر، متسائلة:" هل هذا منطقي في ظل الجوائح التي نتعرض لها؟ و في ظل وجود عجز شديد في التمريض في مصر ؟ هل أصبح دور وزارة القوى العاملة الوساطة لسفر الخبرات خارج البلاد بدلا من وضع الخطط والاستراتيجيات لاستقطاب هذه الفئات لاستدامة عملهم داخل البلد ؟ هل هذا يخدم المصلحة العامة للبلاد؟.