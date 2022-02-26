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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 26-2-2022

العملات الاجنبية
العملات الاجنبية

ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصرى فى نهاية تعاملات اليوم السبت 26 فبراير 2022 وفقا لاخر تحديث فى البنك الأهلي .

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سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 25-2-2022

واستقرت  أسعار صرف العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى البنك الأهلي.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي خلال تعاملات اليوم السبت، 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع .


ونرصد أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي  اليوم السبت

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم السبت 17.37 جنيه للشراء و 17.80 جنيه للبيع  .

وبلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم السبت 20.76جنيه للشراء و 21.32جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم السبت 16.83جنيه للشراء و 17.15جنيه للبيع.

وسجلت سعر صرف كورنا سويدي مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم السبت 1.62جنيه للشراء و1.67جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف كورنا نرويجي مقابل الجنيه المصرى فى بنك البنك الأهلي اليوم السبت 1.72جنيه للشراء و1.77جنيه للبيع.

واستقرت سعر صرف كورنا دنماركي مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم السبت 2.33جنيه للشراء و2.39جنيه للبيع  .

 

أسعار صرف العملات الآسيوية

 

ورصد "صدى البلد" أسعار صرف العملات الاسيوية مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم السبت.

وبلغ سعر صرف الين الياباني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم نحو 13.52جنيه للشراء و 13.75 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم السبت عند 2.47جنيه للشراء و2.49جنيه للبيع.

 

البنك المركزى
 

وحرر البنك المركزى أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية فى نوفمبر 2016 طبقا لآلية العرض و الطلب، وتختلف أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية من بنك لآخر .

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