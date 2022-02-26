حالات إلغاء تخصيص وحدات الإسكان المتوسط لعام 2022

شهدت المشروعات السكنية التي تطرحها الدولة، زيادة فى الطلب من قبل المواطنين، مما يؤكد ثقة المواطن في السياسات التي تتبعها الدولة في توفير السكن الملائم لمختلف شرائح الدخل، حيث أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن عدد المواطنين الذين قاموا بسداد مقدمات جدية حجز الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري لمتوسطي الدخل بمشروعات “سكن مصر ودار مصر وجنة” بلغ أكثر من ١٣٣٣٧ مواطنا حتى الآن، بينما تم فتح أكثر من ٤٧٠٤٨ حسابا جديدا على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك خلال أيام فقط منذ طرح الإعلان، والذي سيتم إتاحته حتى 8 مارس المقبل، بينما بلغ عدد المشاهدات للفيديو التوضيحي لكيفية حجز الوحدات المطروحة أكثر من 95 ألف مشاهدة.



وحددت وزارة الإسكان 5 حالات يتم فيها إلغاء تخصيص الوحدة السكنية لحاجزها أو المتقدم لها:



1-عدم استكمال سداد باقي مقدم الحجز أو مبلغ الصيانة قبل التعاقد ومن ثم سحب الوحدة المخصصة للعميل.

2-عدم التعاقد أو استلام المتقدم الوحدة السكنية بعد التعاقد خلال الفترة المحددة بكراسة الشروط.

3-عدم الالتزام والمخالفة لأي شرط أو بند من البنود الواردة بالإعلان أو كراسة الشروط.

4-عدم استكمال الإجراءات اللازمة عند تعليق أو رفض الطلب لدى الصندوق أو جهة التمويل خلال 20 يوم من فترة العمل.

5- إذا كان المتقدم يرغب في ذلك، أي بناء على طلب المخصص له الوحدة.