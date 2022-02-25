طرح الإسكان| طريقة تغيير واختيار مشروع آخر بعد سداد جدية الحجز

شهدت المشروعات السكنية التي تطرحها الدولة، زيادة فى الطلب من قبل المواطنين، مما يؤكد ثقة المواطن في السياسات التي تتبعها الدولة في توفير السكن الملائم لمختلف شرائح الدخل، حيث أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن عدد المواطنين الذين قاموا بسداد مقدمات جدية حجز الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري لمتوسطي الدخل بمشروعات “سكن مصر ودار مصر وجنة” بلغ أكثر من ١٣٣٣٧ مواطنا حتى الآن، بينما تم فتح أكثر من ٤٧٠٤٨ حسابا جديدا على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك خلال أيام فقط منذ طرح الإعلان، والذي سيتم إتاحته حتى 8 مارس المقبل، بينما بلغ عدد المشاهدات للفيديو التوضيحي لكيفية حجز الوحدات المطروحة أكثر من 95 ألف مشاهدة.



ويستعرض « صدى البلد» فى التقرير التالى إمكانية تغيير الحجز من مشروع للآخر من ضمن المشروعات الثلاثة “سكن مصر ودار مصر وجنة”، وذلك بعد سداد مقدم جدية الحجز.

ونصت كراسة الشروط الخاصة بمشروعات سكن مصر وجنة ودار مصر، على أنه يمكن للمتقدم تغيير رغبته فى الحجز من مشروع إلى آخر شرط أن يكون مبلغ جدية الحجز يكفي للمشروع، بمعنى أنه إذا كان المتقدم سدد 40 ألفاً فلن يستطيع الحجز في مشروع آخر، أما إذا كان سدد 60 ألف جنيه فيمكن الحجز في مشروع دار مصر أو سكن مصر، أما إذا كان سدد 80 ألفاً مقدم جدية الحجز لمشروع جنة فمن الممكن التراجع والحجز فإحدى المشروعات الأخرى “سكن مصر أو دار مصر” لأن مبلغ جدية الحجز يكفى للمشروع.



من جانبها، قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذ ي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه تم طرح كراسات شروط الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري للمواطنين متوسطي الدخل بمشروعات “سكن مصر، ودار مصر، وجنة” عبر الموقع الإلكتروني الجديد للصندوق على الرابط https://nch.shmff.gov. eg، وذلك ضمن مُبادرة رئيس الجمهورية لتوفير وحدات سكنية لجميع فئات المواطنين بتيسيرات خاصة من البنك المركزي المصري، وفي ضوء مبادرتيه للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل بفائدة 3% متناقصة لمدة حدها الأقصى 30 سنة، وفائدة 8% متناقصة لمدة حدها الأقصى 25 سنة.

وأكدت “عبد الحميد” أنه يمكن للمواطنين الإطلاع على كراسات الشروط الخاصة بمشروعات “سكن مصر، ودار مصر، وجنة”، وكذلك سداد كل من مقدم جدية حجز الوحدات السكنية (الخاص بكل مشروع)، ومصروفات التسجيل (التي تبلغ 500 جنيه)، بالإضافة إلى التسجيل والتقدم بطلب الحجز ورفع كل من الاستمارة والإقرار على الموقع الإلكتروني للصندوق على الرابط https://nch.shmff.gov. eg، حتى 8 مارس المقبل، على أن يتم اختيار المدينة وحجز الوحدة السكنية من الموقع الإلكتروني للصندوق خلال فترتين: الأولى يوم 15/3/2022 من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 12 منتصف الليل للعملاء السابق تقدمهم على الإعلان الأول للمشروعات الثلاثة ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز، والثانية من الساعة 9 صباح يوم 16/3/2022 وحتى الساعة 12 منتصف ليل يوم 24/3/2022 لجميع المتقدمين على الإعلان الثاني والمتقدمين سابقاً بالإعلان الأول (ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز).