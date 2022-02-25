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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب السنغال يتغلب على فراعنة السلة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2023

منتخب مصر للسلة
منتخب مصر للسلة

تغلب منتخب السنغال على المنتخب الوطني الأول لرجال كرة السلة بقيادة مديره الفني الكندي روي رانا، بنتيجة 75-57 ،في إطار الجولة الأولى من المجموعة الرابعة للتصفيات الإفريقية المقامة بالسنغال في الفترة من 25 وحتى 27 فبراير الجاري والمؤهلة لكأس العالم 2023.
 

وتضم قائمة منتخب الفراعنة في البطولة 12 لاعبًا وهم “أحمد عادل “دولا” – يوسف شوشة – هيثم كمال – أحمد أبو العلا “بيبو” – إيهاب أمين – عمر طارق – عمرو الجندي – عمرو زهران – أنس أسامة – وليد عبد الجواد – يوسف شحاتة – خالد عبد الناصر.


ويتواجد منتخبنا الوطني في المجموعة الرابعة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، رفقة كل من: السنغال، كينيا، والكونغو الديمقراطية، ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة للمرحلة الثانية والأخيرة من التصفيات.

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