سيدفعون الثمن.. أشرف سنجر: أوكرانيا ضحية لاختبار العلاقة بين المطرقة والسندان.. فيديو

خصص برنامج "كلام في السياسة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، في حلقة اليوم، للحديث عن تطورات الأزمة الأوكرانية، وهل نحن على وشك اندلاع حرب عالمية ثالثة؟ وهل من الممكن أن تتراجع #روسيا؟.

وقال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، خلال استضافته ببرنامج "كلام في السياسة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "الولايات المتحدة تبحث عن التحالفات لحصار الصين".

وأشار: "كوريا الشمالية تمتلك سلاح نووي ولكن جائعة"، متابعا: "أوكرانيا كانت ضحية لاختبار العلاقة بين المطرقة والسندان، وسيدفعون الثمن".



وأوضح: "الأزمة الحالية تعتبر اختبار للمياه الراكدة"، متسائلا: "هل أمريكا ستواجه مع حلف الأطلنطي صعود روسيا والصين لإدارة مشهد النظام الدولي، أم ستحارب بأعضاء الحلف لبقاء النظام الذي تسعى أن تديره؟".