تفقد الرئيس السيسي مشروعات بالقاهرة الكبرى ومحور حسب الله الكفراوي يتصدر اهتمامات الصحف

تصدرت جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي التفقدية لمشروعات تطوير القاهرة الكبرى ومحور حسب الله الكفراوي، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم السبت، بالإضافة إلى الأزمة الأوكرانية عقب العملية العسكرية الروسية في دونباس.



ففي (أخبار اليوم) وتحت عنوان (السيسي يتفقد مشروعات تطوير القاهرة الكبرى ومحور حسب الله الكفراوي) قالت الصحيفة إن الرئيس السيسي تفقد، بعد ظهر أمس الجمعة، أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي الذي يربط بين جنوب القاهرة منطقة المعادي، بمناطق وأحياء شرق القاهرة والتجمع مروراً بالكباري الجديدة أعلى الطريق الدائري ومحور الشهيد، وصولاً للقاهرة الجديدة عبر محور المشير محمد فهمي.



ونقلت الصحيفة تصريح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الجولة التفقدية للرئيس تضمنت عدداً من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى وما تتضمنه من طرق ومحاور وكباري، فضلاً عن مشروع "ألماظة بارك" لتطوير منطقة الموقف السابق للنقل الجماعي وتحويل المنطقة إلى مقصد ترفيهي حديث ومتكامل الخدمات.



وأضافت أن الرئيس حرص على التوقف أثناء الجولة التفقدية ليناقش العاملين والمسئولين في مواقع العمل المختلفة بشأن تفاصيل الخطوات التنفيذية الجارية، خاصة أعلى كوبري تقاطع منطقة زهراء المعادي مع الأوتوستراد، موجها بسرعة انتهاء الأعمال قبيل حلول شهر رمضان المعظم.



وتحت عنوان (شهادة "السفر الآمن" الدولية.. لـ 8 مطارات مصرية) قالت صحيفة (الجمهورية) إن كلا من مطاري "أسيوط وسوهاج " الدوليين نجحا في تجديد شهادة "الاعتماد الصحي الدولي للسفر الآمن" التي يمنحها المجلس الدولي للمطارات (ACI) للعام الثاني على التوالي ليصل عدد المطارات المصرية التي تم تجديد شهادة الاعتماد الصحي لها حتى الآن إلى 8 مطارات.



وأضافت الصحيفة أن ذلك جاء ضمن البرنامج الدولي للاعتماد الصحي للمطارات (AHA)، والذي يتم من خلاله متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة بالمطارات؛ للحفاظ على سلامة المسافرين والعاملين، حيث أثمرت نتائج التقييم للمجلس الدولي للمطارات عن تجديد شهادة السفر الصحي الآمن للمطارات المصرية لتصبح مصر من أوائل دول العالم التي تنجح في تجديد شهادة الاعتماد الصحي، وهو ما يعد إنجازا دوليا جديدا لقطاع الطيران المدني المصري.



وأشارت إلى أن هذا النجاح يأتي استمرارا للجهود التي تبذلها وزارة الطيران المدني في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، بجميع المطارات المصرية وعلى متن الطائرات، وكافة المنشآت الحيوية بقطاع الطيران، بالتنسيق مع وزارة الصحة، ووفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية.



ونقلت الصحيفة تصريح وزير الطيران المدني الطيار محمد منار، بأن تجديد شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن من جانب المجلس الدولي للمطارات المصرية يعزز الثقة في منظومة الإجراءات الصحية التي يتم تطبيقها بالمطارات بالتنسيق مع وزارة الصحة، ووفق إرشادات منظمة الصحة العالمية، كما يعد رسالة طمأنة للمسافرين على سلامة الإجراءات الصحية بالمطارات المصرية؛ مما يسهم في جذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية إلى مصر.



واقتصاديا، تناولت صحيفة (المصري اليوم) تحت عنوان (ًتنظيم 20 معرضا للحرف اليدوية خلال 2022) تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج- خلال افتتاح معرض "ديارنا للحرف اليدوية"، بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي- بأن الوزارة تسعى دائمًا لإتاحة الفرصة لصناع التراث الحرفي والمنتجات اليدوية والحرفية لعرض منتجاتهم.



وأضافت أن الوزارة ترفع شعار «التمكين الاقتصادى» مستهدفة المزيد من الإنتاج وتوريث الحرف التراثية، حيث قررت الوزارة مضاعفة إقامة المعارض على مستوى محافظات الجمهورية هذا العام، وزيادة عدد العارضين المشاركين فيها، حيث من المقرر إقامة ما يزيد على 20 معرضًا خلال هذا العام على مستوى محافظات الجمهورية.



وتابعت أن معرض "ديارنا" يمثل قيمة اقتصادية وتراثية وثقافية لوزارة التضامن الاجتماعى منذ انطلاقه لأول مرة عام 1964، وذلك لدوره الأصيل في دعم الصناعة الحرفية الوطنية عبر الترويج للمنتجات اليدوية التي يتم تصنيعها من قبل الحرفيين ومئات الآلاف من الأسر المنتجة في كل محافظات مصر.



وعالميا، وتحت عنوان (بوتين يدعو الجيش الأوكراني إلى تولي السلطة.. كييف تعرض التفاوض وموسكو تشترط الاستسلام أولا) قالت صحيفة (الأهرام) إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا، أمس، العسكريين الأوكرانيين إلى تولى السلطة، والإطاحة بالرئيس فولوديمير زيلينسكى ومساعديه.



كما نقلت الصحيفة تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف بأن موسكو مستعدة لإجراء مفاوضات مع السلطات الأوكرانية ما إن تلقى القوات المسلحة الأوكرانية سلاحها.



وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الأوكراني دعا نظيره الروسي إلى إجراء مفاوضات حول الوضع في "دونباس"..‬ وقال زيلينسكي: "أريد أن أناشد الرئيس الروسي، مرة أخرى، دعونا نجلس حول طاولة المفاوضات، لوقف موت الناس".



وأوضحت (الأهرام) تأكيد بوتين، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الصيني شى جين بينج، استعداد روسيا لعقد مفاوضات رفيعة المستوى مع أوكرانيا‫.



وفي إطار ردود الفعل الدولية، قالت الصحيفة إن مستشار النمسا كارل نيهامير أعلن أن قمة الاتحاد الأوروبى وافقت على حزمة عقوبات هي "الأكثر قسوة في التاريخ" ضد روسيا، مضيفا أن تلك العقوبات ستكون "مؤلمة" للاتحاد الأوروبي أيضا، مشيرا إلى أن دول الاتحاد الأوروبى اتفقت على إدراج الرئيس الروسى ووزير الخارجية الروسى فى قائمة العقوبات‫.‬



في السياق، أوضح وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ، أنه سيتم تجميد الحسابات المصرفية لبوتين ولافروف في الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن الاتحاد لن يفرض حظرا على دخولهما أراضيه، حفاظا على إمكانية إجراء مزيد من المفاوضات.



‫ بينما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الإفراج عن 20‬ ‫مليون دولار كمساعدات إنسانية طارئة لأوكرانيا والدول المجاورة، مؤكدا أنها ستقدم بطريقة "محايدة وغير منحازة".

