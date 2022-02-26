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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد.. الإعلامية شيما صابر تصنع حلوى البطاطا علي طريقتها الخاصة

صدى البلد

شاركت الإعلامية شيما صابر، جمهورها بمقطع فيديو جديد وهي تقوم بعمل حلوى البطاطا علي طريقتها، ونشرته عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".

وكتبت شيما صابر ، معلقة من خلال الفيديو: "أنا أسفه بجد يا كرشي اختراااع بطاطا بالايسكريم و الشوكولاتة Sweet potato ice cream bomb".

يذكر أن الإعلامية شيما صابر، رزقت بمولودها  الأول  من زوجها رامي صبري  مدافع فريق إنبي ، الذي حرص على التواجد إلى جوار زوجته بغرفة العمليات.

ونشرت شيما صابر، صورا لعملية وضعها بالكامل من داخل غرفة العمليات علي حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت  قائلة: الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، شكرا لكل دعوة منكم وصلتنا، الحمد لله على أحلى هدية من ربنا أحب أشكر فريق تمريض المستشفى إلى أخدو بالهم مني ومن ابني حبيبي وحسسوني قد إيه أنا في أمان.

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