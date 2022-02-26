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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة بنها يفتتح المهرجان الإرشادي الثاني عشر للجوالات

جانب من المهرجان
جانب من المهرجان

افتتح الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها المهرجان الإرشادي الثاني عشر لجوالات جامعة بنها بمركز إعداد القادة بمشتهر وذلك تحت شعار" معا نبني ".

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جاء ذلك بحضور الدكتور محمود الزعبلاوي القائم بعمل عميد كلية الزراعة ، والدكتور عزت الخياط رئيس نادي أعضاء التدريس، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية ، والدكتور مصبح الكحيلي مدير عام رعاية الشباب.
وأكد الدكتور جمال سوسة ، أن جامعة بنها حريصة على الاهتمام بالأنشطة الطلابية في إطار رؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستفادة من طاقات الشباب في كافه المجالات.
وخلال المهرجان دعا رئيس الجامعة الطلاب بالمشاركة في كافة الأنشطة الطلابية باعتبارها غذاءً للعقول وحافزًا للتفوق الدراسي، كما أنها تساهم في تنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب.
وقال رئيس الجامعة ان مشاركة الفتيات فى المهرجان الإرشادي الثاني عشر للجوالات يحمل رسالة للمجتمع الجامعى ولكافة المسؤولين بأن طالبات جامعه بنها قادرات على تحمل المسؤولية وأنهن قيادات في المستقبل.
من جانبه أضاف الدكتور خالد عيسوي ان المشاركة في الأنشطة الطلابية تسهم في إعداد قيادات شابة قادرة علي التغيير الي الافضل كلا فى مجال تخصصه.
وعلى هامش المهرجان كرم الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها ابنة المرحوم الأستاذ محمود يحيى سعد زغلول مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة السابق بالجامعة تكريما لجهوده وإخلاصه في إدارته للجوالة أثناء فترة عمله.

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