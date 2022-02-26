وزير الأوقاف للواعظات المعينات: أنتن إحدى أدوات القوة الناعمة للدولة المصرية

عقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اجتماعًا اليوم السبت، بواعظات الأوقاف المعينات بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، للوقوف على آخر المستجدات في عملهن الدعوي، بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وخلال اللقاء، أكد وزير الأوقاف أن هدف الاجتماع هو إتاحة المجال والاستفادة بخبرات وكفاءات الواعظات اللاتي لديهن استعداد للمشاركة على نطاق أوسع، فالواعظات إحدى أدوات القوة الناعمة للدولة المصرية، حيث حققت تجربة وزارة الأوقاف بالاستفادة من الواعظات المعينات والمتطوعات انطلاقة كبيرة، وكان لهن دور شديد التميز ميدانيًا وفي المحافل العامة، وكان لهن مشاركة متميزة بمؤتمر "عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي" بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حيث عقدت لهن جلسة مستقلة حازت على ثناء الجميع لما شهدوه من تميز لواعظات الأوقاف المصرية من خلال مشاركاتهن، كما كان لهن دور متميز بالمشاركة في عدد من القوافل التي نظمت داخل مصر وخارجها.

وقال الوزير إن الوزارة تشجع التميز العلمي وتوفر منح ماجستير للأئمة والواعظات، حيث بلغ إجمالي الحاصلين على الدكتوراه من الأئمة الذين اجتازوا اختبار التميز العلمي 674 إمامًا، كما بلغ إجمالي الحاصلين على الماجستير من الأئمة الذين اجتازوا اختبار التميز العلمي 1644 إمامًا، وبلغ عدد الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا نظام السنتين من الأئمة الذين اجتازوا اختبار التميز العلمي 2163 إمامًا، وبلغ إجمالي عدد الأئمة المسجلين بالدراسات العليا على منحة الماجستير 865 إمامًا، في حين بلغ عدد الواعظات الحاصلات على الدكتوراه 13 واعظة، وبلغ عدد الواعظات الحاصلات على الماجستير 15 واعظة، وبلغ عدد الإداريين الحاصلين على الدكتوراه الذين اجتازوا اختبار التميز العلمي 26 إداريًّا، وبلغ عدد الإداريين الحاصلين على الماجستير الذين اجتازوا اختبار التميز العلمي 105 إداريات، وبلغ عدد الإداريين الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا نظام السنتين الذين اجتازوا اختبار التميز العلمي 53 إداريًّا، وبلغ عدد المسجلين بالدراسات العليا على منحة الماجستير من الإداريين 40 إداريًّا.

كما تتيح الوزارة للراغبين إمكانية التسجيل بالدراسات العليا في عدد من الجامعات للراغبات من الواعظات من خلال البروتوكولات التي تم توقيعها مع الجامعات المصرية، مع تمييز الكفاءات من جميع العاملين بالأوقاف، وكل من شارك ونجح في مسابقة القراءة الحرة من الأئمة والواعظات المتميزين.

وشدد على ضرورة تفاعل الواعظة مع مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الصفحات الدعوية لهن، حيث إن الدعوة عن طريق مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي قد آتت ثمرتها، خاصة خلال أزمة كورونا، حيث قامت وزارة الأوقاف بتكثيف النشر الإلكتروني من خلال 32 موقعًا وصفحة وقناة.

وأكد الوزير إتاحة مصليات السيدات بالمساجد الكبرى خلال شهر رمضان المبارك بإشراف الواعظات بالتنسيق بين الديوان العام والمديريات، مع مشاركتهن في تفعيل مبادرتي "حق الطفل"، و"سكن ومودة" بملحقات المساجد، مشيرًا إلى أنه تقرر عقد معسكر للواعظات المعينات خلال الفترة من الخميس 24/ 3/ 2022م حتى يوم الأحد 27/ 3/ 2022م، مع توزيع الإصدار الثاني من سلسلة "رؤية" للفكر المستنير والتي تشتمل على 15 كتابًا، مع إعدادهن ملخصًا عن السلسلة، وعقد مناقشة عامة حول مضمون هذه الكتب أثناء معسكر أبي بكر الصديق القادم بالإسكندرية.

كما وجه جمعة إلى ضرورة الاستفادة بكفاءات الواعظات بجميع قطاعات وزارة الأوقاف كإدارة البر، وبحوث الدعوة والإفتاء، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والمركز الإعلامي.

وخلال اللقاء، استمع إلى عدد من مداخلات الواعظات المعينات ومناقشاتهن، وإشادتهن بالدورات التي تعقدها وزارة الأوقاف لهن سواء بأكاديمية الأوقاف الدولية أم بالتعاون مع المؤسسات الوطنية، حيث أشدن إشادة بالغة بالدورة المشتركة مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وما استفدنه منها في فهم التحديات الراهنة.