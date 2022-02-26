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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عودة برنامج Be My Guest في موسمه الثالث.. تفاصيل

برنامج be my guest
برنامج be my guest

أعلنت مجموعة روتانا و قنوات LBC عودة برنامج Be My Guest  في موسمه الثالث، البرنامج الذي حقق نجاحا كبيرا في موسميه السابقين بنسب مشاهدة عالية، البرنامج فكرة وتقديم بلال العربي، الذي صرح أن الموسم الجديد يحمل مفاجآت كثيرة ولقاءات مع أسماء فنية مميزة من الوطن العربي وحتي الغربي. 


وكان العربي قد أطل بمشاهد تمثيلية من فيلم قصير صور خصيصا للموسم الجديد وشارك فيه بعض النجوم منهم جومانا مراد وريهام عبد الغفور ظافر العابدين وهند صبري، وآثار الفيلم ضجة كبيرة علي مواقع التواصل الاجتماعي وتسائل الجميع هل غير العربي مهنته وتحول الي ممثل ولكن فاجأ الجميع بالقول أن هذا الفيلم شارك فيه النجوم لتوعية الشباب من كابوس الإدمان وخطورة المخدرات خاصة علي الجيل الجديد. 


في أولي حلقات Be My Guest في موسمه الجديد يستضيف بلال العربي النجمة اللبنانية الصاعدة زينة مكي والتي تحقق شهرة واسعة في الفترة الأخيرة خاصة بعد دورها المميز في مسلسل " شتي يا بيروت" الذي عرض علي منصة شاهد VIP، وبحكم الصداقة التي تجمع بين بلال العربي وزينة مكي كان اللقاء عفويا جدا.

 

 وأستطاع العربي الدخول في مواضيع شخصية جدا لم تتحدث عنها من قبل، بداية من حزنها ووجعها علي بلدها لبنان، وحكت عن الظروف الصعبة التي مر بها فريق التصوير في لبنان بسبب انقطاع الكهرباء، وكيف كانت تحفظ نصوصها علي ضوء التليفون، كما تحدثت عن علاقتها بأهلها وتأثرها بوالدها الذي زرع بها حب القراءة والكتابة، ولأول مرة تحكي زينة عن تجربة زواجها وطلاقها، وتقول أن ليس لديها أي صداقات في الوسط الفني. 


كما أعترفت إنها لا تحب إستضافة أي أحد في بيتها، وداعبها بلال العربي"واللي بيدخل مابيطلع"، لقاء عفوي وشيق خارج عن المألوف من الشكل التقليدي للحوارات، يقودنا بلال العربي مرة أخري لعالمه الخاص والعفوي في لقاءاته مع النجوم دون بروتكول أو تكلف، يبث Be My Guest كل سبت علي مجموعه قنوات روتانا  و LBC في تمام التاسعة مساءا بتوقيت السعودية.

Be My Guest برنامج Be my guest ظافر العابدين هند صبري شاهد شاهد VIP شتي يا بيروت

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