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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خليك متواضع مع المصريين.. "عفريت السينما" يوجه رسالة مهة لكوكسال بابا| فيديو

الفنان محمد عيد و
الفنان محمد عيد و كوكسال بابا

وجه الفنان محمد عيد الملقب بعفريت السينما المصرية، رسالة نارية للبلوجر التركي “كوكسال بابا”، وذلك بسبب أسلوبه المغرور الذي تعامل به مع معجبيه من المصريين.

 

وقال الفنان "محمد عيد" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد": "أنا بوجه الرسالة دي لكوكسال بابا عشان يتواضع مع الناس المصريين.. دي أم الدنيا".


وأضاف "محمد عيد": "مصر أم الدنيا بشعبها وبجيشها.. ودي رسالتي لكوسكال بابا، اللي اتمنى كل الناس تسمعها".

وتابع: "إلى جمهوري العزيز الغالي أحب قول لكم أن مفيش نجم مبيحبش يتصور مع حد، وأنا سمعت عن كوكسال بابا ده، إنه رافض يتصور مع المصريين، المصريين رجالة معندناش احنا كده، واحنا كفنانين بنتصور مع الصغير قبل الكبير".


ويذكر أن الفنان محمد عيد يجري خلال الفترة الحالية تصوير فيلم يدعى "أبو تفاحه للسفر والسياحة"، مع المخرج الشاب  ايهاب عبد اللطيف، حيث يضم الفيلم مجموعة من النجوم  المميزين.


وكان  أن البلوجر التركي " كوكسال بابا" ، كان في زيارة لمصر استمرت لعدة ايام زار خلالها الاهرامات وعدد من الامكان والمطاعم الشهير وسط حضور هائل من معجبيه لكونه أشهر كوميكس عبر السوشيال ميديا و العالم .

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