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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد قرار علاج سمير صبري.. إلهام شاهين : شكرًا سيادة الرئيس السيسي

الهام شاهين
الهام شاهين

وجهت الفنانة الهام شاهين رسالة شكر لرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ما أمر به من قرار علاج الفنان سمير صبري على نفقة الدولة، بعدما تعرض لوعكة صحية خلال الأيام الماضية.

ونشرت الهام بيان نقابة المهن التمثيلية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "شكراً سيادة الرئيس .. نحن فخورون جداً بكل ما تفعله من أجل عزة و كرامة المواطن المصري .. ربنا يحميك ويبارك لك فى كل خطواتك".


كان الناقد طارق الشناوي، أعلن قبل أيام، دخول الفنان سمير صبري، لأحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأكد الشناوي، أن الفحوصات الطبية التي أجراها الفنان سمير صبري، أكدت حاجته إلى إجراء قسطرة في القلب خلال الأيام المقبلة.

الفنانة إلهام شاهين نقابة المهن التمثيلية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وعكة صحية سمير صبري

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