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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

بعد قراره بتكفل علاج سمير صبري ..

أحمد العوضي: «الرئيس السيسي يقدر القوة الناعمة ويهتم بجميع فئات الشعب مش الفنانين بس»

أحمد العوضي
أحمد العوضي

وجّه النجم أحمد العوضي رسالة شكر لرئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ما أمر به برعاية الفنان سمير صبري، الذي تعرض لوعكة صحية خلال الأيام الماضية.

وقال «العوضي» في تصريح خاص لصدى البلد: "شيء عظيم أن يقوم  الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتكفل بحالات بعض الفنانين فهو  يقدر القوة الناعمة؛ كما أنه يهتم بكل الشعب المصري  مش الفنانين بس".

كان الناقد طارق الشناوي، قد أعلن قبل أيام، دخول الفنان سمير صبري، لأحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.


وأكد الشناوي، أن الفحوصات الطبية التي أجراها الفنان سمير صبري، أكدت حاجته إلى إجراء قسطرة في القلب خلال الأيام المقبلة.

سمير صبري وتفاصيل العملية:

 

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة،  تواصل مع الفنان سمير صبري وابلغه بتلبية جميع احتياجاته.

وأضاف عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، “ ان شاء الله صحة الفنان سمير صبري تتحسن ونطمن عليه”.

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”، أن الدولة المصرية تحركت على الفور، معلقا: أنا عايز اقول لسمير صبري انت في رقبة مصر كلها.

وأشار عمرو أديب إلى أن هذا الإهتمام عالي المستوي، ومصر عمرها ما تخلت عن فنان أو حد كان ليه دو في الدولة، وسمير صبري ادى لمصر وللفن على مدار سنوات طويلة.

كما كشفت الفنانة نشوي مصطفى عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك ، عن صدور قرار بعلاج الفنان سمير صبري على نفقة الدولة المصرية .

وعلقت نشوي مصطفى قائلة :  شكراً سيادة الرئيس ..  سيادة الرئيس أدى تعليمات للدولة ممثلة فى دكتور خالد عبد الغفار القائم باعمال وزير الصحة بأن الدولة تتكفل بعلاج الاستاذ سمير صبرى على نفقة وطنه ودكتور خالد عبد الغفار تواصل فوراً مع استاذ سمير صبرى بعد مكالمته مع  عمرو أديب  —  وتحيا مصر.

ووجهت الفنانة وفاء عامر الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه حالة الفنان سمير صبري ، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك .

وعلقت وفاء عامر قائلة : نفتخر بك فبرغم خوفك علي أرض مصر وانشغالك بالبناء والمستقبل لم تترك أحدًا إلا وسألت عنه، شكرا الرئيس عبد الفتاح السيسي  لسؤالك وتواصلك مع حالة الفنان الكبير سمير صبري" .

من جانبه، قال الفنان سمير صبري، إنه سيجري عملية دقيقة في القلب ، معلقا: عمرى ما اتأخرت على حد ، وأنا في المستشفى وأنا عايز ابقى تحت رعاية عمرو أديب، ليرد عليه الإعلامي ”ربنا يقدرنى أنى أرد ربع اللى بتعمله معايا".

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