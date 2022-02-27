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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة .. حظك اليوم ورسالة التاروت لك.. وعلاج عدوى الأذن

نشرة المرأة
نشرة المرأة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:

 

عدوى الأذن عند الأطفال: العلامات والأسباب والعلاج

ما هي أنواع التهابات الأذن؟
لماذا يكون الأطفال أكثر عرضة للإصابة بعدوى الأذن؟
ما هي مدة استمرار التهابات الأذن عند الأطفال؟
ما الذي يسبب التهاب الأذن؟
ما هي الأعراض المصاحبة لعدوى الأذن؟
ما هي عوامل خطر الإصابة بعدوى الأذن؟
كيف يتم تشخيص التهاب الأذن؟
كيف يتم علاج التهاب الأذن؟
 

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 27 /2 /2022 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 2/27 /2022. 
 

حظك ورسالة التاروت لك اليوم

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح رسالة التاروت اليوم

طريقة عمل كيكة هشة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى

تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل كيكة هشة وقطنية بكريمة

المراة الصحة المرأة والصحة لصحة الساعات الماضية

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