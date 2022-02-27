طريقة عمل كيكة هشة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى

تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل كيكة هشة وقطنية بكريمة.



المقادير:



3 بيض

باكيت خميرة حلوى

كاس و نص حليب

نصف كاس زيت

كاس و نص سكر

3 ملاعق كاكاو كبيرة

باكيت فانيلا

2 كيسان فرينة

مقادير الكريمة:

2 صفار البيض

500 مل حليب

75 غ نشا

75 غ سكر

فانيلا



طريقة التحضير:



_اخلطي البيض و السكر بالخلاط جيدا ثم أضيفي الحليب+زيت + كاكاو و اخلطي جيدا .

اضيفي الفرينة و خميرة الحلوى و الفانيلا .

_ادهني الصينية بالزيت و رشي عليها قليلا من الدقيق واسكبي الخليط و ادخليها الفرن على درجة 170

_في قدر ضعي صفار بيض + سكر + فانيلا و اخلطي جيدا ثم أضيفي نشا و اخلطي ثم الحليب تدريجيا على نار هادئة مع التحريك المستمر حتى الحصول على كريمة كثيفة .

_عندما تطهو الكيكة قسميها الى نصفين و كل نصف قسميه نصفين و ضعي فوقها كريمة باتيسيير طبقة فوق طبقة ثم اخيرا شوكلاتة بودرة .

ضعيها بالثلاجة ثم قدميها.