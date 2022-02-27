طريقة عمل كيكة هشة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى

تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل كيكة هشة وقطنية بكريمة.
المقادير:
3 بيض
باكيت خميرة حلوى
كاس و نص حليب
نصف كاس زيت
كاس و نص سكر
3 ملاعق كاكاو كبيرة
باكيت فانيلا
2 كيسان فرينة
مقادير الكريمة:
2 صفار البيض
500 مل حليب
75 غ نشا
75 غ سكر
فانيلا
طريقة التحضير:
_اخلطي البيض و السكر بالخلاط جيدا ثم أضيفي الحليب+زيت + كاكاو و اخلطي جيدا .
اضيفي الفرينة و خميرة الحلوى و الفانيلا .
_ادهني الصينية بالزيت و رشي عليها قليلا من الدقيق واسكبي الخليط و ادخليها الفرن على درجة 170
_في قدر ضعي صفار بيض + سكر + فانيلا و اخلطي جيدا ثم أضيفي نشا و اخلطي ثم الحليب تدريجيا على نار هادئة مع التحريك المستمر حتى الحصول على كريمة كثيفة .
_عندما تطهو الكيكة قسميها الى نصفين و كل نصف قسميه نصفين و ضعي فوقها كريمة باتيسيير طبقة فوق طبقة ثم اخيرا شوكلاتة بودرة .
ضعيها بالثلاجة ثم قدميها.