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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كيكة هشة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى

كيك هشة
كيك هشة

تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل كيكة هشة وقطنية بكريمة. 

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طريقة عمل المولتن كيك فى قالب كبير

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طريقة عمل كب كيك بدون بيض


المقادير:


3 بيض
باكيت خميرة حلوى
كاس و نص حليب
نصف كاس زيت
كاس و نص سكر
3 ملاعق كاكاو كبيرة
باكيت فانيلا
2 كيسان فرينة
مقادير الكريمة:
2 صفار البيض
500 مل حليب
75 غ نشا
75 غ سكر
فانيلا


طريقة التحضير:


_اخلطي البيض و السكر بالخلاط جيدا ثم أضيفي الحليب+زيت + كاكاو و اخلطي جيدا .
اضيفي الفرينة و خميرة الحلوى و الفانيلا .
_ادهني الصينية بالزيت و رشي عليها قليلا من الدقيق واسكبي الخليط و ادخليها الفرن على درجة 170
_في قدر ضعي صفار بيض + سكر + فانيلا و اخلطي جيدا ثم أضيفي نشا و اخلطي ثم الحليب تدريجيا على نار هادئة مع التحريك المستمر حتى الحصول على كريمة كثيفة .
_عندما تطهو الكيكة قسميها الى نصفين و كل نصف قسميه نصفين و ضعي فوقها كريمة باتيسيير طبقة فوق طبقة ثم اخيرا شوكلاتة بودرة .
ضعيها بالثلاجة ثم قدميها.

طريقة التحضير المقادير صفار بيض طريقة عمل كيك كريمة بيض الزيت حليب الدقيق الكيك

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