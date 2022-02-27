عدوى الأذن عند الأطفال.. العلامات والأسباب والعلاج

ما هي أنواع التهابات الأذن؟

لماذا يكون الأطفال أكثر عرضة للإصابة بعدوى الأذن؟

ما هي مدة استمرار التهابات الأذن عند الأطفال؟

ما الذي يسبب التهاب الأذن؟

ما هي الأعراض المصاحبة لعدوى الأذن؟

ما هي عوامل خطر الإصابة بعدوى الأذن؟

كيف يتم تشخيص التهاب الأذن؟

كيف يتم علاج التهاب الأذن؟



عادة ما تشير عدوى الأذن عند الأطفال إلى التهاب الأذن الوسطى. الأذن الوسطى هي جزء من الأذن يحتوي على عظام الأذن المهتزة. هذه المساحة المليئة بالهواء خلف طبلة الأذن هي الموقع الأمثل لنمو الكائنات الحية الدقيقة ، كما أن التهابات الأذن عند الرضع شائعة جدًا .

يمكن أن تؤدي عدوى الأذن إلى تهيج الطفل وتسبب آثارًا لا رجعة فيها إذا تركت دون علاج. نظرًا لأن الأطفال لا يستطيعون التعبير عن انزعاجهم بالكلمات ، فإن معرفة الأعراض أمر بالغ الأهمية لمنع العدوى من التفاقم،

كشف موقع هيلثي عن علامات وتشخيص وعلاج التهابات الأذن عند الأطفال.

ما هي أنواع التهابات الأذن؟



هناك أربعة أنواع من التهابات الأذن.

التهاب الأذن الوسطى الحاد: يحدث عندما تلتهب الأذن الوسطى أو تلتهب. يمكن أن يكون التهاب الأذن الوسطى الحاد مؤلمًا للغاية وهو أكثر أنواع عدوى الأطفال شيوعًا. عادة ما يكون نتيجة التهابات الجهاز التنفسي .

التهاب الأذن الوسطى مع الانصباب: في هذا النوع من عدوى الأذن ، يحدث تراكم السوائل في قناة الأذن. قد لا يكون هذا السائل مصابًا بالعدوى وعادة ما يكون مصحوبًا بأعراض أخرى مثل تشوه السمع أو الحمى أو تراكم القيح.

التهاب الأذن الوسطى المزمن مع الانصباب: يحدث عندما يبقى السائل في الأذن الوسطى لفترة طويلة وقد يصاب بالعدوى. قد يؤثر الوجود المستمر للسوائل في الأذن الوسطى على سمع الطفل.

التهاب الأذن الوسطى القيحي المزمن: هو التهاب دائم في الأذن يمكن أن يؤدي إلى تمزق طبلة الأذن وإفرازات متكررة من الأذن. قد تحدث هذه العدوى غالبًا بسبب التهاب الأذن الوسطى الحاد المتقدم .

لماذا يكون الأطفال أكثر عرضة للإصابة بعدوى الأذن؟

هناك ثلاثة أسباب رئيسية وراء انتشار التهابات الأذن بين الأطفال .

مناعة متخلفة: مناعة الطفل لا تزال في طور النمو. ومن ثم فإن أجسامهم تستغرق وقتًا للتعرف على أي عدوى ومكافحتها.

قنوات استاكيوس الأصغر: يربط أنبوب أوستاكي الأذن الوسطى بمؤخرة الحلق. يوجد أنبوب من كل أذن. في البالغين ، يميل أنبوب أوستاكي ويسهل تصريف أي سوائل زائدة من الأذنين. ومع ذلك ، في الأطفال ، يكون الأنبوب أصغر ومستويًا. نتيجة لذلك ، هناك خطر أكبر لتراكم السوائل ، مما يؤدي إلى احتواء مسببات الأمراض.

الغدانية المتورمة: الغدانية هي نوع من أنسجة اللوزتين وجزء من الجهاز اللمفاوي الذي يوفر المناعة. يقع النسيج بالقرب من قناة استاكيوس. قد يصطاد الغداني الفيروسات والبكتيريا. ومع ذلك ، قد تؤدي هذه العوامل الممرضة في بعض الأحيان إلى الإصابة بالعدوى ، والتي قد تنتشر إلى الأذن بسبب قرب قناتي استاكيوس من الغدانية.

ما هي مدة استمرار التهابات الأذن عند الأطفال؟



تعود معظم التهابات الأذن عند الأطفال إلى أمراض تنفسية أخرى. في مثل هذه الحالات ، عادة ما تتراجع العدوى من تلقاء نفسها في غضون يومين أو ثلاثة أيام. ومع ذلك ، إذا استمرت عدوى الأذن لأكثر من ثلاثة أيام ، فقد تكون مزمنة. قد تستغرق عدوى الأذن المزمنة ما يصل إلى ستة أسابيع أو أكثر لتهدأ

ما الذي يسبب التهاب الأذن؟



يمكن أن تكون عدوى الأذن عند الطفل ناتجة عن العوامل التالية.

نزلات البرد: نظرًا لأن قناة الأذن والجهاز التنفسي قريبان من بعضهما البعض ، فقد تصل الكائنات الحية الدقيقة إلى الأذنين أثناء نزلات البرد. قد تسبب هذه العدوى تراكم السوائل ، مما يجعل الأذنين موقعًا مثاليًا لنمو الكائنات الحية الدقيقة.

عدوى الجيوب الأنفية: تحدث هذه الحالة نتيجة تورم بطانة الجيوب الأنفية والأنف. يؤدي التورم إلى ضغط على الأذن وقد يؤدي إلى التهاب الأذن.

دعامة الزجاجة: هي طريقة للتغذية بالزجاجة حيث يستلقي الطفل على ظهره والزجاجة في الفم. قد يتسبب هذا الوضع في تراكم الحليب في الفم ثم يتدفق بسرعة إلى الجزء الخلفي من الحلق بسبب الجاذبية حيث قد يصل إلى الأذن الوسطى عبر قناتي استاكيوس. مرة واحدة في الأذن الوسطى ، قد لا يستنزف الحليب بسرعة ويصبح أرضًا خصبة لمسببات الأمراض التي تسبب التهابات الأذن.

ما هي الأعراض المصاحبة لعدوى الأذن؟

إذا كان طفلك يعاني من عدوى في الجهاز التنفسي العلوي ، فقد تتوقعين الإصابة بعدوى في الأذن. على الرغم من أن طفلك لا يستطيع التعبير عن السبب ، إلا أن الأعراض التالية يمكن أن تساعدك على تفسير التهاب الأذن عند الأطفال .

ألم الأذن: إذا لاحظت أن طفلك يسحب أذنيه أو يسحبها ، فقد يكون ذلك علامة على ألم الأذن. قد يعانون أيضًا من صعوبة في النوم ، ويبدو أنهم متقلبون ، ويبكون بشكل متكرر.

الحمى: قد تحدث حمى حتى قبل أن تصبح عدوى الأذن ملحوظة. الحمى هي علامة أكثر شيوعًا لعدوى الأذن بين الرضع.

ضعف السمع: قد يؤدي تراكم السوائل في الأذن الوسطى إلى إعاقة مرور الصوت وقد يقلل من قدرات السمع لدى الطفل. قد تلاحظ أنهم يظهرون استجابات متأخرة لإشاراتك السمعية.

قلة الشهية: قد يشعر الطفل بالألم عند فتح فمه بسبب تضخم قناتي استاكيوس. قد يتسبب ذلك في رفض طفلك الحليب أو الطعام .

تصريف السوائل: خروج سائل مصفر من الأذن هو علامة شائعة لعدوى الأذن. يشير إطلاق السوائل هذا إلى تراكم القيح في الأذنين وقد لا يكون دائمًا من الأعراض المبكرة.



ما هي عوامل خطر الإصابة بعدوى الأذن؟



هناك عدد قليل من العوامل التي تعرض الطفل لخطر الإصابة بعدوى الأذن :

العمر: الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وسنتين أكثر عرضة للإصابة بعدوى الأذن بسبب قصر قناتي استاكيوس.

الأطفال الذين يرضعون بالزجاجة: إذا كان الأطفال الذين يرضعون بالزجاجة يستهلكون الحليب وهم مستلقون على ظهورهم ، فمن المرجح أن يصابوا بعدوى الأذن.

الحنك المشقوق: يعاني الأطفال المصابون بالحنك المشقوق من بعض الاختلافات في بنية العظام. قد يؤدي ذلك إلى صعوبة تصريف السوائل من قناتي استاكيوس.

التلوث: قد يجعل الهواء الملوث ، بما في ذلك دخان التبغ ، الطفل أكثر عرضة للإصابة بعدوى الجهاز التنفسي العلوي والتهابات الأذن.

الحساسية الموسمية: يمكن أن تكون التهابات الأذن شائعة خلال مواسم حبوب اللقاح لأن هذه العوامل البيئية قد تؤدي إلى رد فعل تحسسي. الخريف والشتاء هما الفصول الشائعة التي تحدث فيها ردود الفعل هذه. قد تزيد الحساسية من فرص تراكم السوائل في الأذن الوسطى.

الحضانة: يمكن أن تستقبل مراكز رعاية الأطفال العديد من الأطفال الرضع والأطفال الذين يقيمون على مقربة منها. يمكن أن يكونوا أكثر عرضة للعدوى البكتيرية والفيروسية من الأطفال في المنزل.

كيف يتم تشخيص التهاب الأذن؟

قد تساعد الطرق التالية في تشخيص التهاب الأذن .

التاريخ الطبي للطفل: قد يسأل الطبيب المختص ما إذا كان الطفل قد عانى من أي عدوى ، وخاصة عدوى الجهاز التنفسي ، مؤخرًا. قد يسأل الطبيب أيضًا عما إذا كان الطفل يعاني من عدوى في الأذن في الماضي ومدة ظهور الأعراض.

الفحص البدني: يتم استخدام جهاز يسمى منظار الأذن الهوائي لدراسة داخل قناة الأذن. يقوم الطبيب بنفخ الهواء باستخدام منظار الأذن في أذن الطفل. في الظروف الصحية ، تتحرك طبلة الأذن. ومع ذلك ، إذا أصيبت الأذن بالعدوى ، فإن طبلة الأذن ستظهر القليل من الحركة أو منعدمة ، مما يشير إلى وجود سائل في الأذن الوسطى خلف طبلة الأذن.

قياس طبلة الأذن : يساعد هذا الجهاز في الكشف عن عدوى الأذن من خلال دراسة حركات طبلة الأذن. الجهاز به مكبر صوت وميكروفون. يمكن للمرء أن يغير ضغط الهواء ونغمات الصوت للجهاز. يتم قياس حركة طبلة الأذن وفقًا للنغمات والضغوط المتغيرة. يمكن أن تشير الحركة الضعيفة إلى وجود التهاب في الأذن.



كيف يتم علاج التهاب الأذن؟



إذا لم تكن عدوى الأذن شديدة ، فقد يتبنى الطبيب فترة انتظار يقظة من يومين إلى ثلاثة أيام. إذا انحسرت عدوى الأذن خلال أوقات المراقبة هذه ، فلا يمكن اقتراح علاج إضافي. خلاف ذلك ، يمكن النظر في واحدة من خطط العلاج التالية .

المضادات الحيوية: لا ينبغي وصف المضادات الحيوية كعلاج أولي للطفل. قد يجعل العلاج المتكرر بالمضادات الحيوية الطفل مقاومًا للمضادات الحيوية ويؤثر على الرعاية الطبية المستقبلية. يمكن وصف المضادات الحيوية إذا استمرت العدوى بعد فترة المراقبة. يمكن إعطاؤها عن طريق الفم أو على شكل قطرات للأذن. إذا وصف الطبيب المختص مضادًا حيويًا ، فاتبع الدورة الموصوفة. لا تتوقف عن الاستخدام إذا خف الألم أو العدوى ما لم يوجهك الطبيب.

مسكنات الألم: قد يصف الطبيب الأدوية العادية التي لا تستلزم وصفة طبية ، مثل عقار الاسيتامينوفين ، لتخفيف آلام الأذن عند الأطفال. يجب استخدام أي دواء مسكن للألم بعد استشارة الطبيب. لا تعطِ الأسبرين أبدًا لطفل لأنه قد يسبب متلازمة راي.

أنابيب الأذن: تُعرف أيضًا باسم أنابيب فغر الطبلة وتساعد في علاج التهابات الأذن المزمنة. يمكن النظر في الإجراء إذا فشلت المضادات الحيوية. توضع هذه الأنابيب داخل أذن الطفل وتترك هناك لبضعة أسابيع أو شهور. يساعد هذا الأنبوب في تصريف السائل المحاصر من الأذن