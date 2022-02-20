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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دراسة: الاستخدام المتكرر للأسبرين قد يزيد من مخاطر الإصابة بطنين الأذن

الاسبرين
الاسبرين

كشفت دراسة بمستشفى بريجهام للنساء التابعة لجامعة هارفارد الأمريكية، أن الاستخدام المتكرر للجرعات النموذجية من المسكنات الشائعة، بما في ذلك جرعة منخفضة ومتوسطة من الأسبرين ومضادات الالتهاب غير الستيروئيدية والأسيتامينوفين، مرتبط بخطر الإصابة بطنين الأذن المزمن المستمر.


وأشارت الدراسة، إلى أن تناول جرعة معتدلة متكررة من الأسبرين كان مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بطنين الأذن المستمر بين النساء دون سن الـ60، موضحًا أن النتائج توصلت إلى أن مستخدمي المسكنات قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بطنين الأذن وقد يوفرون نظرة ثاقبة لمرضى هذا الاضطراب الصعب.


أجرى الباحثون دراستهم على تحليل حالة نحو 69,455 سيدة شاركن في برنامج "صحة الممرضات- 2"، وكانت النساء تتراوح أعمارهن بين 31 و48 في وقت التسجيل وتمت متابعتهن لأكثر من 20 عامًا.


وأضاف الباحثون، أنه على الرغم من أن هذه المسكنات متوفرة على نطاق واسع بدون وصفة طبية، إلا أنها لا تزال أدوية، وهناك آثار جانبية محتملة .. بالنسبة لأي شخص يفكر في تناول هذه الأنواع من الأدوية بانتظام، يُنصح بالتشاور مع أخصائي الرعاية الصحية لمناقشة المخاطر والفوائد واستكشاف ما إذا كانت هناك بدائل لاستخدام الأدوية.


يذكر أن ملايين الأمريكيين يعانون من طنين الأذن، وهو إدراك الصوت في حالة عدم وجود ضوضاء خارجية فعلية، كما يمكن أن يكون طنين الأذن عابرًا أو مؤقتًا ، أو يمكن أن يكون حالة مستمرة وطويلة الأمد.
 

دراسة المسكنات طنين الأذن الأسبرين

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