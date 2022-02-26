هجمات ومعارك عنيفة قرب مقر الحكومة الأوكرانية في كييف

أفادت وسائل إعلام محلية في أوكرانيا، باندلاع معارك واشتباكات داخل العاصمة الأوكرانية كييف، حيث نشرت مشاهد لتبادل إطلاق نار كثيف بالقرب من إحدى الوزرات ومقر الحكومة الأوكرانية.

ونشرت وسائل إعلامية مقاطع فيديو توثق المعارك، وقالت إن الاشتباكات تدور حاليا على الضفة اليمنى من نهر دنيبر بالقرب من وزارة البنية التحتية في كييف، أي على بعد نحو 5 كيلومترات من مبنى الحكومة الأوكرانية.

العاصمة الأوكرانية قبل قليل، مصادر إعلامية تقول أن هذه المشاهد قرب مقر الوزارات. #روسيا_أوكرانيا pic.twitter.com/mocIfiHjQf — Oubenali Mohamed (@OubenMohamed) February 26, 2022

وتوثق مقاطع الفيديو المتداولة اشتباكات عنيفة بجانب بناء الوزارة والأبنية المحيطة بها، حيث تعتبر هذه المنطقة من المناطق الداخلية في العاصمة الأوكرانية كييف.

ويوم الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

وحذر بوتين من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية، وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.

من جهتها، أصدرت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أوامرها للقوات المسلحة الروسية بشن هجوم على جميع المحاور في أوكرانيا، وذلك بعد رفض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي التفاوض مع روسيا.

وقال بيان صادر عن وازرة الدفاع الروسية "بالأمس، بعد أن أعلن نظام كييف عن استعداده للمفاوضات.. تم تعليق الأعمال العدائية النشطة في الاتجاهات الرئيسية للعملية..وبعد أن تخلى الجانب الأوكراني عن عملية التفاوض، صدرت اليوم أوامر لجميع الوحدات بتطوير هجوم في جميع الاتجاهات وفقا لخطة العملية".

من جانبه، طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأمم المتحدة بحرمان روسيا من حق التصويت في مجلس الأمن، وذلك مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الثالث.