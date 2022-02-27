أتلتيكو مدريد يفوز على سيلتا فيجو بثنائية في الدوري الإسباني

حقق فريق أتلتيكو مدريد انتصارًا هامًا على ضيفه سيلتا فيجو بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في الجولة السادسة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني.

رينان لودي كان بطل اللقاء، حيث افتتح التسجيل لـ أتلتيكو مدريد في الدقيقة 36 بتسديدة قوية من داخل منطقة جزاء سيلتا بعد تلقيه تمريرة رائعة من كوندوجبيا.

وعاود لودي التسجيل بإضافته الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 60 بعد تلقيه تمريرة طولية من كوندوجبيا ليسدد الكرة مباشرة بين قدمي حارس سيلتا فيجو، مهديًا فريقه نقاط المباراة الثلاث.

انتصار أتلتيكو مدريد رفع رصيدهم للنقطة 45 في المركز الرابع، فيما توقف رصيد سيلتا فيجو عند 32 نقطة في المركز العاشر.