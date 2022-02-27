شيفروليه تضع خطا أحمر على محرك كورفيت Z06 الجديدة.. صور

ستدخل شيفروليه كورفيت Z06 موديل 2023 حيز الإنتاج هذا الصيف وسيحصل الملاك الجدد عليها أخيراً، توصي تشيفي بعدم تجاوز 6600 دورة في الدقيقة لأول 500 ميل (805 كيلومترات)، وتبلغ الطاقة القصوى للمحرك 8600 دورة في الدقيقة ولكن لا ينبغي ذلك إذا كانوا يهتمون بطول عمر المحرك.

شيفروليه تضع خط احمر على محرك كورفيت Z06 الجديدة

اكتشف John Elegant من منتدى Mid-Engine Corvette هذه التفاصيل المثيرة للاهتمام للتأكد من أن المالكين يضعون فترة الاختراق في الاعتبار، ويُظهر مقياس سرعة الدوران في السيارة الخط الأحمر عند 6600 دورة في الدقيقة لا يوجد شيء يمنع أي شخص من زيادة سرعة المحرك إلى أعلى، ولكن هذا التغيير والتبديل في مظهر التاك يشير إلى مدى الجدية التي تنصح بها الشركة ضد ذلك.

شيفروليه تضع خط احمر على محرك كورفيت Z06 الجديدة

تواصل موقع Motor1.com مع شيفرولية لتأكيد أن هذا كان جزءًا من فترة اقتحام Z06وقال مصدر من داخل الشركة "هذا صحيح. على غرار ما نفعله على Stingray، لذلك فهي ليست جديدة حقًا ،" أخبرنا متحدث باسم شركة صناعة السيارات.

تنصح شيفرولية المالكين بالسماح للسيارة بتغطية 1500 ميل (2414 كيلومترًا) قبل أخذها على المسار الصحيح في موضوع المنتدى، وتستشهد إليجانت بالندوة التي عقدت مؤخرًا حول المحرك كسبب لكسر التروس والمحامل والتروس التفاضلية.

شيفروليه تضع خط احمر على محرك كورفيت Z06 الجديدة

ينتج محرك LT6 V8 من Z06 قوة 670 حصانًا (500 كيلوواط) عند 8400 دورة في الدقيقة و 460 رطلاً (623 نيوتن متر) عند 6300 دورة في الدقيقة. يقدر تشيفي أن التسارع إلى 60 ميلاً في الساعة (96 كيلومترًا في الساعة) يستغرق 2.6 ثانية صندوق التروس الوحيد المتاح هو ناقل حركة ثنائي القابض بثماني سرعات.

شيفروليه تضع خط احمر على محرك كورفيت Z06 الجديدة

الأشخاص الذين يتطلعون إلى الحصول على أقصى أداء من Z06يحتاجون إلى التحقق من حزمة الأداء Z07يتضمن نظام التعليق FE7مع معايرات إضافية للتحكم المغناطيسي بالقيادة توجد عجلات مصنوعة من ألياف الكربون تخفف من وزنها 41 رطلاً (18.6 كجم) بدون نوابض تلتف إطارات Michelin Sport Cup 2 R ZP حولها.

شيفروليه تضع خط احمر على محرك كورفيت Z06 الجديدة

لا تزال تفاصيل الأسعار الرسمية غير متوفرة لـ Z06، وتشير شائعة إلى أن شركة شيفرولية تخطط لبدء تلقي الطلبات في 24 مارس وبدء الإنتاج في مايو. تقرير واحد يضع رقم البداية عند 87000 دولار.