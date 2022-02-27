عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شيفروليه تضع خطا أحمر على محرك كورفيت Z06 الجديدة.. صور

شيفروليه تضع خط احمر
شيفروليه تضع خط احمر على محرك كورفيت Z06 الجديدة

ستدخل شيفروليه كورفيت Z06  موديل 2023 حيز الإنتاج هذا الصيف وسيحصل الملاك الجدد عليها أخيراً، توصي تشيفي بعدم تجاوز 6600 دورة في الدقيقة لأول 500 ميل (805 كيلومترات)، وتبلغ الطاقة القصوى للمحرك 8600 دورة في الدقيقة ولكن لا ينبغي ذلك إذا كانوا يهتمون بطول عمر المحرك.

شيفروليه تضع خط احمر على محرك كورفيت Z06 الجديدة

اكتشف John Elegant من منتدى Mid-Engine Corvette هذه التفاصيل المثيرة للاهتمام للتأكد من أن المالكين يضعون فترة الاختراق في الاعتبار، ويُظهر مقياس سرعة الدوران في السيارة الخط الأحمر عند 6600 دورة في الدقيقة لا يوجد شيء يمنع أي شخص من زيادة سرعة المحرك إلى أعلى، ولكن هذا التغيير والتبديل في مظهر التاك يشير إلى مدى الجدية التي تنصح بها الشركة ضد ذلك.

شيفروليه تضع خط احمر على محرك كورفيت Z06 الجديدة

تواصل موقع Motor1.com مع شيفرولية لتأكيد أن هذا كان جزءًا من فترة اقتحام Z06وقال مصدر من داخل الشركة "هذا صحيح. على غرار ما نفعله على Stingray، لذلك فهي ليست جديدة حقًا ،" أخبرنا متحدث باسم شركة صناعة السيارات.

تنصح شيفرولية المالكين بالسماح للسيارة بتغطية 1500 ميل (2414 كيلومترًا) قبل أخذها على المسار الصحيح في موضوع المنتدى، وتستشهد إليجانت بالندوة التي عقدت مؤخرًا حول المحرك كسبب لكسر التروس والمحامل والتروس التفاضلية.

شيفروليه تضع خط احمر على محرك كورفيت Z06 الجديدة

ينتج محرك LT6 V8 من Z06 قوة 670 حصانًا (500 كيلوواط) عند 8400 دورة في الدقيقة و 460 رطلاً (623 نيوتن متر) عند 6300 دورة في الدقيقة. يقدر تشيفي أن التسارع إلى 60 ميلاً في الساعة (96 كيلومترًا في الساعة) يستغرق 2.6 ثانية صندوق التروس الوحيد المتاح هو ناقل حركة ثنائي القابض بثماني سرعات.

شيفروليه تضع خط احمر على محرك كورفيت Z06 الجديدة

الأشخاص الذين يتطلعون إلى الحصول على أقصى أداء من Z06يحتاجون إلى التحقق من حزمة الأداء Z07يتضمن نظام التعليق FE7مع معايرات إضافية للتحكم المغناطيسي بالقيادة توجد عجلات مصنوعة من ألياف الكربون تخفف من وزنها 41 رطلاً (18.6 كجم) بدون نوابض تلتف إطارات Michelin Sport Cup 2 R ZP حولها.

شيفروليه تضع خط احمر على محرك كورفيت Z06 الجديدة

لا تزال تفاصيل الأسعار الرسمية غير متوفرة لـ Z06، وتشير شائعة إلى أن شركة شيفرولية تخطط لبدء تلقي الطلبات في 24 مارس وبدء الإنتاج في مايو. تقرير واحد يضع رقم البداية عند 87000 دولار.

شيفروليه كورفيت Stingray إليجانت Corvette سرعة السيارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب وفاة جالا فهمي.. ضيق تنفس واضطراب في الوعي أدى إلى أزمة قلبية

وفاة الفنانة جالا فهمي

غلق وتشميع محل كشري ومطعم شهير في مدينة نصر.. صور

بث مباشر لحظة بلحظة مباراة الزمالك والوداد في دوري أبطال إفريقيا

مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز مباشر .. لحظة بلحظة

تسرب غاز.. مصرع فنان لبناني داخل شقته في الشيخ زايد

تصل 7950 جنيه.. تعرف على الزيادات في أجور الموظفين من يوليو المقبل

كارثة جديدة.. أوكرانيا مهددة بفيضانات مدمرة بعد انهيار سد

موضوعات متعلقة

مواجهة بين BMW M4 ولكزس RC F في سباق تسارع مثير.. فيديو

في مثل هذا اليوم 1936.. أدولف هتلر يطلق سيارة فولكس فاجن| صور

سعر ومواصفات سيارة كيا سبورتاج موديل 2023.. صور

معهد IIHS يكشف عن جوائز قواعد السلامة العامة للسيارات ..صور

ألمانيا وإيطاليا ترفضان اقتراح المفوضية الأوروبية حظر محركات الوقود بحلول 2035.. تفاصيل

سيارة باتمان "باتموبيل" الجديدة جاهزة لمحاربة الجريمة في جوثام.. فيديو

العدسات التجسسية ترصد سيارة مرسيدس A45 Facelift AMG موديل 2023.. صور

خسائر كارثية لمجوعة فولكس فاجن العالمية بسبب حريق فيليسيتي آيس.. تفاصيل

ترشيحاتنا

ليلة الإسراء والمعراج .. هل الدعاء فيها مستجاب

سلطان البازعى : الممارسة المسرحية موجودة بالسعودية منذ 7 عقود

ترامب: بوتين عبقري وزيلينسكي شجاع وصامد..وغزو أوكرانيا حدث لأنني لست الرئيس

تتوقع الموت..سيدة أوكرانية تهدي بذور دوار الشمس لجندي روسي.. فيديو

كيفين جونسون: الأهلي لا يستحق الخسارة .. وتغييرات صن داونز كانت أفضل

كيف توقف الحسد الذي أصابك في الرزق؟ .. اعرف الطريقة الشرعية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط حضور شبابي كبير.. نيكول سابا في حفل غنائي استعراضي بالشيخ زايد|شاهد

بطلة العشق الممنوع .. جرأة بيرين سات دفعتها للاعتزال.. ماذا قالت عن ديانتها؟

سفر بعثة عمرة شهر رجب للقوات المسلحة إلى الأراضى المقدسة.. فيديو وصور

بحضور الفنان خالد الصاوي|القوات المسلحة توزع مواد غذائية وبطاطين في شمال سيناء

فيديو

تسريب غاز.. العثور على جثة فنان لبناني داخلة شقته بالشيخ زايد|فيديوجراف

تزوجت 4 مرات وأنجبت ولدًا.. وفاة الفنانة جالا فهمي | فيديو جراف

عملية التمهيد النيراني: قصة سيطرة الجيش الروسي على "تشيرنوبل"

المحكمة ألزمتها برد 899 ألف جنيه لوالدها.. رفض دعوى ابنة الفنان رشوان توفيق| فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ