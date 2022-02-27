إيلون ماسك يستجيب لطلب أوكرانيا ويقدم لها خدمة مهمة خلال الغزو الروسي

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مؤسس شركة "سبيس إكس" الفضائية، اليوم الأحد، إطلاق خدمة "ستارلينك" للاتصالات عبر الأقمار الصناعية في أوكرانيا.

وتمتلك سبيس إكس التابعة لشركة ماسك الآلاف من أقمار ستارلينك في المدار، والتي تسمح للشركة ببث خدمات النطاق العريض حول الأرض، دون الحاجة إلى كابلات الألياف البصرية. ويمكن للأقمار الصناعية إبقاء أوكرانيا على الإنترنت إذا تضررت بنيتها التحتية للإنترنت بسبب الهجمات الروسية.

وجاءت خطوة ماسك ردا على مناشدة من النائب الأول لرئيس الوزراء الأوكراني ووزير التحول الرقمي ميخائيلو فيدوروف، الذي طلب المساعدة يوم السبت، في الوقت الذي حاربت فيه أوكرانيا غزوا وهجمات إلكترونية مستمرة من قبل القوات الروسية.

وفي تغريدة مباشرة على حساب ماسك، قال فيدوروف:"بينما تحاول استعمار المريخ - تحاول روسيا احتلال أوكرانيا! بينما صواريخك تهبط بنجاح من الفضاء - الصواريخ الروسية تهاجم الشعب المدني الأوكراني! نطلب منكم تزويد أوكرانيا بمحطات ستارلينك ومخاطبة الروس العاقلين للوقوف".

وردا على ذلك، قال ماسك:"خدمة ستارلينك أصبحت الآن نشطة في أوكرانيا. المزيد من المحطات في الطريق".