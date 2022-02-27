مع اقتراب اجتياح روسيا لـ كييف.. انفجاران كبيران يضيئان سماء أوكرانيا

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن انفجارات كبيران أضاءا سماء الليل في الجنوب الغربي من العاصمة الأوكرانية كييف، في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.

وقالت إن أحد الانفجارين بيد أنه على بعد حوالي 20 كم من وسط العاصمة كييف.

وهز الانفجار الثاني غرب كييف، كما جاء الانفجار الثاني من الجزء الجتوبي الغربي من المدينة في اتجاه ثاني أكبر مطار في المدينة.

وجاء ذلك بعدما أفادت تقارير إعلامية أوكرانية، اليوم الأحد، بأن العاصمة كييف على وشك أن تتعرض لقصف عنيف.

وقالت "القناة 9 الإخبارية"، إنه ورد أن كييف على وشك أن تتعرض لقصف عنيف بعد ساعات من الصمت الحذر. وبدأ سماع دوي انفجارات جديدة في الوقت الحالي، واتخذ الآلاف من السكان ملاجئ تحت الأرض بناء على طلب من السلطات.

وتداولت وسائل الإعلام صوراً قالوا إنها لعملية إنزال مظلي روسي جنوبي العاصمة كييف.