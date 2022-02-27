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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا: روسيا فجرت خط أنابيب غاز بـ خاركيف..وفشلت في الاستيلاء على المدينة

صدى البلد

أعلنت أوكرانيا، اليوم الأحد، أن القوات الروسية فجرت خط أنبيب غاز فى خاركيف ثانى أكبر مدينة فى البلاد.


وقال بيان لمكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن "القوات الروسية فجرت خط انابيب غاز فى خاركيف ثانى اكبر مدينة فى البلاد".

وحذرت دائرة الدولة الأوكرانية للاتصالات الخاصة وحماية المعلومات من أن الانفجار الذى قالت أنه يشبه سحابة فطر قد يتسبب فى "كارثة بيئية" ونصحت السكان بتغطية نوافذهم بقطعة قماش مبللة أو شاش وشرب الكثير من السوائل".

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وقالت المدعية العامة الاوكرانية أرينا فينيديكتوفا أن القوات الروسية لم تتمكن من الاستيلاء على خاركيف حيث تجري معركة ضارية.

وتقع المدينة التي يبلغ عدد سكانها 1،5 مليون نسمة على بعد 40 كلم من الحدود الروسية.
 

أوكرانيا روسيا خط أنابيب خاركيف زيلينسكي

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