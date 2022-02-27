ترامب: بوتين عبقري وزيلينسكي شجاع وصامد..وغزو أوكرانيا حدث لأنني لست الرئيس

أدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد، غزو روسيا لأوكرانيا وقال إنه يصلي من أجل الأوكرانيين، مما يمثل تحولا في اللهجة عما كان عليه في وقت سابق من هذا الأسبوع عندما أشاد بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وحسب "رويترز"، وأدلى ترامب بتصريحاته في تجمع المحافظين في فلوريدا بعد ساعات قليلة من إعلان الولايات المتحدة وحلفائها فرض عقوبات جديدة شاملة من شأنها أن تطرد بعض البنوك الروسية من أنظمة المدفوعات العالمية الرئيسية "سويفت" وتحد من قدرة البنك المركزي الروسي على دعم الروبل.

وفي كلمة ألقاها أمام حشد من المعجبين في حدث يصف نفسه بأنه أكبر تجمع محافظ "جمهوري" في العالم، استخدم ترامب خطابه لسحق الرئيس الحالي الديمقراطي جو بايدن والتلميح مرة أخرى إلى احتمال ترشحه للرئاسة في عام 2024.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أغضب ترامب بعض أعضاء الحزب الجمهوري بوصف تصرفات بوتين في أوكرانيا، حيث تعرضت المدن للقصف بالمدفعية الروسية وصواريخ كروز، بأنها 'عبقرية' و'ذكية جدا'.

وأعرب ترامب عن تعاطفه مع الأوكرانيين وأشاد هذه المرة بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، واصفا إياه بأنه 'شجاع' أثناء إقامته في كييف، العاصمة.

وقال ترامب:"الهجوم الروسي على أوكرانيا مروع. إننا نصلي من أجل شعب أوكرانيا الفخور. بارك الله فيهم جميعا".

وقال ترامب إن بوتين استغل أن يكون الرئيس الديمقراطي جو بايدن 'ضعيفا' لمهاجمة أوكرانيا.

وربط ترامب الغزو بالانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2020، وهو تثبيت له، وقال مرة أخرى إن التزوير هو المسؤول عن فوز بايدن.

وأضاف ترامب:"كما يفهم الجميع، لم تكن هذه الكارثة المروعة ليحدث لو لم يتم تزوير انتخاباتنا ولو كنت الرئيس"، لتجيبه أمرأة من الجمهور المحتشد:"أنت الرئيس".



ولم يؤكد ترامب ما إذا كان سيترشح للرئاسة مرة أخرى في عام 2024، لكنه ألمح إلى ذلك بشدة في الآونة الأخيرة وفعل ذلك مرة أخرى اليوم.

وتابع:"في نوفمبر 2024، سيكتشفون (الديمقراطيون) ذلك بشكل لم يسبق له مثيل. لقد فعلناها مرتين وسنفعلها مجددا سنفعل ذلك مرة أخرى، مرة ثالثة. سنستعيد الكونجرس في نوفمبر القادم من الدولة العمقية التي تكرهنا نحن الشعب".

كما تعهد ترامب بطرد "أسرة بايدن الفاسدة" التي تلقت مليارات من روسيا والصين وأوكرانيا من البيت الأبيض من خلال الانتخابات، وفرض آلاف المليارات من الدولارات كغرامة على الصين لما فعلته بفيروسها "كورونا" في العالم".

وكتب المحامي الديمقراطي مارك إلياس على تويتر أن كلمات ترامب يجب أن تثير 'سلسلة من المتطلبات القانونية المتعلقة بإنفاقه وكشفه'.

ولجنة ترامب الرئيسية لجمع التبرعات، المعروفة باسم 'أنقذوا أمريكا'، لديها كومة نقدية تزيد عن 100 مليون دولار.

كما أشار ترامب إلى غزو روسيا لجورجيا في عهد جورج دبليو بوش وشبه جزيرة القرم في عهد باراك أوباما قبل أن يعلن:"أقف كرئيس وحيد للقرن الحادي والعشرين لم تغزو روسيا دولة أخرى خلال خدمتي".

وأكد ترامب أنه كان محقا في أن بوتين كان ذكيا لأنه كان يتفوق على قادة العالم ومؤسساته. "المشكلة الحقيقية هي أن قادتنا أغبياء وأغبياء جدا".

وواصل ترامب:" ما فعله بايدن من ضرر حتى الآن للولايات المتحدة يوازي ما فعله أسوأ 5 رؤساء أميركيين مجتمعين. بلادنا فقدت تمامًا ثقتها بنفسها. لكننا سنعيدها أقوى من أي وقت مضى".