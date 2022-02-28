حكاية مكان| سندوب كانت اراضى زراعيه وزعت على الفلاحين حتى أصبحت منطقة سكنية

تعد منطقه سندوب من المناطق الحيويه داخل محافظه الدقهليه و تعد ايضا من المناطق الرئيسيه.

حيث ذكر الدكتور ايهاب الشربينى فى كتابه " حكايات المنصورة" ان منطقة سندوب تعود الى خمسائة عام مضت كانت اغلبها اراضى زراعية كماذكر ياسر الحبشي فى مقال له ان سندوب كانت عباره عن منطقه مساحتها 1741 فدان . منهم اربعين فدان كان موزعه علي الفلاحين كهبه من الأمير المملوكي لكي يزرعوها ويعشيوا منها . ولكن لا تورث لاولادهم وتعود الي الامير بمجرد الوفاه.

وتابع قائلا" كان من يملك المنطقه بالكامل أمير اسمه طيبغا الصفوي . ثم ذهبت الي أمير اسمه أزبك اليوسفي . وكان بها بعض الاراضي ملك لبعض الافراد يسموا العربان أو المستفلحين . ولم يكونوا فلاحين ولكن يقال عليهم اصحاب نفوذ وسطوه زي العصابات كده وكانوا دايما بيهددوا الفلاحين والفلاحين تخاف منهم من شده بطشهم لانهم كانوا تحت حمايه الامير المالك عشان يحافطوا علي املاكه ويدفعوا الفلوس الي عليهم وكانت مقدره ب480دينار".

وواصل" مع ضعف دوله المماليك وانهياره تملك اهالي سندوب الاراضي التي تحت سيطرتهم . وبنوا عليها السرايات الخاصه بهم . وبدأو بتوزيع بعض الاراضي علي اهالي البلد مما يساعدوهم في العمل . ومن هنا بدأت رقعه سندوب تكبر وكانت اسمها منطقه سندوب وكفر المناصره . وتم دمجهم في اسم واحد وهو سندوب . وكانت مساحه اراضي سندوب اكبر من مساحه المنصوره بالكامل لانها اقدم من المنصوره . وكانت المنطقه من بدايه اجا حتي المنصوره تسمي المرتاحيه".