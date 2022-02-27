مصر تدعو لاجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية للتباحث حول التطورات في أوكرانيا

دعت جمهورية مصر العربية لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، وذلك للتباحث حول التطورات الجارية في أوكرانيا.

جاء ذلك من خلال بيان رسمي أصدرته وزارة الخارجية، اليوم الأحد، في إطار التطورات والمستجدات الأخيرة لتوغل القوات الروسية في الأراضي الأوكرانية.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان سابق متابعتها للأوضاع في أوكرانيا بقلق بالغ اثر التطورات المُتلاحقة، وشددت على أهمية تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية، والمساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيًا بما يحافظ على الأمن والاستقرار الدوليين، وبما يضمن عدم تصعيد الموقف أو تدهوره، وتفاديًا لتفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية وأثرها على المنطقة والصعيد العالمي.

وتصاعدت الأحداث عقب إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اعتراف بلاده الفوري باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين عن أوكرانيا.

واندلعت المواجهات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا، الخميس الماضي، في ظل تصاعد حدة التصريحات والصراعات المسلحة الأخيرة التي قام بها الجيش الأوكراني في مواجهة الانفصاليين في الجمهوريتن، ودخول القوات الروسية بأمر من بوتين إليهما لضمان أمنهما وسلامتهما.