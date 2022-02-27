خفايا وأبعاد الأزمة الأوراسية الغربية في ندوة بمكتبة الدقي

تنظم مكتبة مصر العامة بالدقي برئاسة السفير الدكتور عبد الرؤوف الريدي بالتعاون مع "الصالون الدبلوماسي" المصري ندوة حول "خفايا وأبعاد الأزمة الأوراسية/الغربية"؛ يتحدث خلالها الدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة،

واللواء د. نصر سالم المستشار باكاديمية ناصر العسكرية العليا، والدكتور خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والدكتورأحمد الصوفي الدبلوماسي والمفكر السياسي العربي.

ويدير اللقاء الكاتب الصحفي أحمد السرساوي وذلك يوم الاربعاء ٢ مارس ٢٠٢٢ "من الثانية والنصف عصرا للخامسة مساء" في "تراس" المكتبة على كورنيش النيل في ٤ شارع جمال حمدان "الطحاوية سابقا".

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