بمشاركة ريان.. ألتاي يخطف فوزا صعبا من غازي عنتاب في الدوري التركي

فاز فريق ألتاي “المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري أحمد ياسر ريان” على ضيفه غازي عنتاب بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على استاد أتاتورك إزمير، ضمن منافسات الجولة الـ 27، من مسابقة الدوري التركي.

شارك أحمد ياسر ريان في الدقيقة 87 بديلا لـ دينيز كاداه، وحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 90.

افتتح ألتاي التسجيل في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة، بينما أدرك الكيساندرو ماكسيم التعادل في الدقيقة 18 من ركلة جزاء.

سجل دوغان إيردوجان لاعب غازي عنتاب هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 22، لكن الكيساندرو ماكسيم أحرز التعادل مجددا في الدقيقة 26.

أحرز اندريه بوكو هدف فوز فريق ألتاي في الدقيقة 51 من زمن المباراة.

ترتيب ألتاي وغازي عنتاب:

بتلك النتيجة رفع فريق ألتاي رصيده إلى 25 نقطة في المركز الـ 18 في جدول ترتيب الدوري التركي، بينما تجمد رصيد غازي عنتاب عند 36 نقطة في المركز الـ 11.