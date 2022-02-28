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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

4 سنوات قابلة للتجديد.. تعرف على الجهة المسئولة عن تعيين رئيس هيئة الرقابة الإدارية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

حدد قانون رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠١٧ في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٤ بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، والذي وافق عليه مجلس النواب السابق ووقع عليه الرئيس السيسي طريقة تعييين رئيس هيئة الرقابة الإدارية والجهة المسئولة عن تعيينها وقابلية تجديدها.


ونص القانون في المادة 12 على أن يكون تعيين رئيس هيئة الرقابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويكون تعيين نائب رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس الهيئة، ويكون تعيين باقى أعضاء الهيئة ونقلهم منها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس الهيئة، وتكون الترقية إلى الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية ولباقى الأعضاء بقرار من رئيس الهيئة، بعد أخذ رأى لجنة شئون الموارد البشرية بالهيئة  ويحل النائب محل رئيس الهيئة عند غيابه وتكون له جميع اختصاصاته".

 

ونصت عليه المادة 5 من القانون والتي نصت على ان تضع الهيئة تقريرا سنويا عن جهودها ونشاطها تضمنه نتيجة أعمالها ووأبحاثها ودراساتها ومقترحاتها، وتقدمه إلى كل من رئيس الجمهوريةن مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة".
 

وتتشكل هيئة الرقابة الإدارية من رئيس بدرجة وزير، ونائب بدرجة نائب وزير، وعدد كاف من الأعضاء، ويعامل رئيس الهيئة المعاملة المقررة للوزراء، ويعامل نائب رئيس الهيئة المعاملة المقررة لنواب الوزراء.

وتتكون الهيئة من عدة أجهزة، من بينها جهاز منع الفساد وجهاز مكافحة الفساد، ويصدر بتنظيم أجهزة الهيئة وقطاعتها المركزية والإقليمية وتحديد اختصاصتها وتسيير العمل بها قرار من رئيس الهيئة.

وتهدف الهيئة إلى منع الفساد وكافحته بكافة صورة واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه، ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظا على المال العام وغيره من الأموال المملوكة للدولة.

مجلس النواب الرقابة الإدارية رئيس مجلس الوزراء الموارد البشرية رئيس الجمهورية

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