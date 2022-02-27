أسعار ومواصفات جى ام سى يوكون موديل 2022 في الأردن |صور

تعتبر السيارة جى ام سى يوكون موديل 2022 واحدة من ابرز الاصدارات التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، والتي تقدم بتصميم خارجي عملاق يعكس مساحتها الداخلية الرحبة، والتي تتسم بالطابع العائلي، إلى جانب التجهيزات المقدمة عبر كل فئة.

اسعار ومواصفات جى ام سى يوكون موديل 2022 في الأدرن

ابعاد السيارة جى ام سى يوكون موديل 2022

دعمت السيارة جى ام سى يوكون موديل 2022 بعجلات رياضية ذات نقوش بارزة وغائرة مزودة بجنوط رياضية ترتكز بقاعدة عجلات طولها 3.071 متر، مع نسبة طول كلي بلغت 5.334 متر، و 2.057 متر للعرض، و 1.943 متر للارتفاع.

اسعار ومواصفات جى ام سى يوكون موديل 2022 في الأدرن

وسائل الحماية بالسيارة جى ام سى يوكون موديل 2022

زودت السيارة جى ام سى يوكون موديل 2022 بفرامل ABS و EBD، وخاصية دعم الفرامل BA، مع منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، ونظام التبيه عند مغادرة المسار، وقفل تفاضلي، مع مانع الحركة ومثبت سرعة، وكاميرا خلفية، بالاضافة إلى حساسات حركة امامية وخلفية، وخاصية متابعة ضغط الهواء بالاطارات، وبرنامج المساعدة على خوض المرتفعات والمنحدرات.

اسعار ومواصفات جى ام سى يوكون موديل 2022 في الأدرن

محرك السيارة جى ام سى يوكون موديل 2022

تعتمد السيارة جى ام سى يوكون موديل 2022 على محرك ثماني الاسطوانات 8 سلندر، سعة 5300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 355 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 520 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة اوتوماتيكي الأداء يعمل بتقنية الدفع الكلي للعجلات.

اسعار ومواصفات جى ام سى يوكون موديل 2022 في الأدرن

أسعار السيارة جى ام سى يوكون موديل 2022 في الأردن

وتبدأ أسعار السيارة جى ام سى يوكون موديل 2022 داخل السوق الأردني من 79.900 دينار حتى 113.500 دينار.