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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نظرة شاملة عن جي ام سي ترين موديل 2021 .. صور

نظرة شاملة عن جى
نظرة شاملة عن جى ام سى ترين موديل 2021

تشتهر شركة جي ام سي للسيارات باصداراتها القوية و المميزة، و التي في الأغلب تعتمد على اطلالة كبيرة الحجم، و تصميم هيكلي يجعلها تتربع وسط فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، و هذه بالطبع سوف يعكس المساحة الداخلية التي تتسم بالرحابة، مع باقي التقنيات المتقدمة داخل كل طراز.

 

وفي إطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري مواصفات و اسعار السيارة جى ام سى ترين موديل 2021 داخل السوق السعودي.

مواصفات السيارة جى ام سى ترين موديل 2021

 

تستمد السيارة جى ام سى ترين موديل 2021 قوتها من محرك 4 سليندر رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 170 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 275 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء، مع سرعة قصوى تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة.

 

ومن خلال هذه الإمكانيات الفنية تستطيع السيارة جى ام سى ترين موديل 2021 أن تتسارع من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر خلال فترة زمنية تقدر بـ 9.2 ثانية، بينما يبلغ متوسط استهلاكها من الوقود نحو 6.7 لتر.

تأتي النسخة جى ام سى ترين موديل 2021 بقياسات هيكلية بلغت 4.630 متر للطول، و بعرض يقدر بـ 1.839 متر،و 1.661 متر للارتفاع، مع قاعدة عجلات يبلغ طولها 2.725 متر، بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 838 لتر، و خزان وقود بسعة 56 لتر.

و وتتمتع السيارة بمساحة داخلية تسع لـ 5 مقاعد، مع عدة تجهيزات داخلية مثل شاشة عرض الوسائط المتعددة وأنظمة الملاحة، مع مقود حركة مالتي فانكشن متعدد المهام، و حزمة من وسائل الحماية مثل منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، و الفرامل المانعة للانغلاق، و انظمة دعم المكابح، إلى جانب برامج الرفاهية، و برامج مساعدة قائد المركبة على تحديات الطريق، بينما ترتكز على عجلات رياضية مدعومة بجنوط انيقة، و عدة لمسات انسيابية و شبكات متعددة المقاطع.

أسعار جى ام سى ترين موديل 2021 في السعودية

 

تقدم السيارة جى ام سى ترين موديل 2021 داخل السوق السعودي بقيمة قدرها 108.500 ريال.

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