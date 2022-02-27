بعد 30 عام من الزواج..صدمة بريطانية طلقها زوجها منذ 12 عاما دون علمها

أصيبت سيدة بريطانية بصدمة شديدة حينما علمت أن زوجها قام بتطليقها دون أن تعلم من 12 عام بعد زواج استمر 30 عاما و لم يخبرها أنه اتخذ تلك الخطوة و كان يعيش معها رغم زواجه مرة آخرى .

وفقا لما ورد في صحيفة " إندبندنت"، فإن سيدة بريطانية بالغة من العمر 49 عاما، اكتشفت ان زوجها البالغ من العمر 50 عاما، طلقها و تزوج مرة آخرى دون علما بعد أن عاشا سويا لمدة 30 عاما.



اكتشفت الزوجة أن زوجها الذي انفصل عنها منذ 2009، بأنه قام بتطليقها و قام بتزوير توقيعها على الأوراق و المستندات الرسمية و ذلك أثناء فترة الانفصال .

أصيبت السيدة بصدمة نفسية، بعدما علمت أن زوجها انتهى من إجراءات الطلاق منذ 12 عاما، و قام بتزوير توقيعها على الأوراق الرسمية المطلوبة لإتمام الطلاق بشكل هادئ و حتى يتمكن من الزواج مرة آخرى و بالفعل قام بالزواج من سيدة آخرى و لكنه لم يخبرها .

جدير بالذكر أن السيدة اكتشفت أن زوجها قام بإنهاء إجراءات الطلاق دون أن يخبرها، و أنه كان يعيش معها و كأن شيئا لم يحدث على الإطلاق و يحضرا معا المناسبات و الإحتفالات و لم يخبرها انه أنهى إجراءات الطلاق و أنه يعيش معها بدون أي صفة .