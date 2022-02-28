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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل من الممكن الوصول إلى قيم إيجاريه عادلة بين الطرفين للإيجار القديم ؟.. الشبراوي يجيب..فيديو

اشرف الشبراوي
اشرف الشبراوي

قال أشرف الشبراوي عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإسكان ، إن التعديلات التي تمت علي قانون الإيجار القديم تم تأجيل تنفيها لمدة 5 سنوات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية في مقابل إعطاء 5 أضعاف القيمة الإيجارية لمدة السنة الأولي وباقي الـ 4 سنوات يزيد 15% من قيمة الإيجار .

وأضاف اشرف الشبراوي خلال لقائه في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية " ، أن  الشخصية الاعتبارية ينطبق عليها حكم المحكمة الدستورية والقانون الجديد ، لافتا إلي أن الأشخاص الطبيعيين لا ينطبق عليهم حكم المحكمة الدستورية والقانون الجديد  مثل المحامي والطبيب والصيدليات .

وأوضح اشرف الشبراوي ، أن المشرع أصدر قانون ينص علي انه خلال 5 سنوات يجب أن يتم توفق الأوضاع بين المستأجر بالإيجار القديم والمالك واذا لم يتم التوصل الي حل بين الطرفين بعد 5 سنوات سيطر المستأجر للإخلاء .


 

 

 

 

الجريدة الرسمية مجلس النواب المحكمه الدستورية قانون الإيجار القديم الأسكان عضو مجلس النواب

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