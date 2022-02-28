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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد.. أوكرانيون يصنعون يدويا قنابل المولوتوف المضادة للدبابات

أوكرانيون يصنعون
أوكرانيون يصنعون يدويا قنابل المولوتوف المضادة للدبابات

عرضت فضائية “يورونيوز”، تقريرا بعنوان، أوكرانيون يصنعون يدويا قنابل المولوتوف المضادة للدبابات.

ووفقا للتقرير، بدأ الأوكرانيون في العاصمة كييف بتحضير قنابل المولوتوف وسط مخاوف من اقتحام روسي محتمل للمدينة. وكان التلفزيون العمومي الأوكراني قد بث الجمعة وصفة "افعلها بنفسك" حول كيفية صنع كوكتيل مولوتوف المضاد للدبابات في المنزل.

وقرر مسؤولون أوكرانيون فرض حظر تجول لمدة 39 ساعة مستمرة لإبعاد الناس عن شوارع العاصمة حتى صباح الاثنين فيما يعتقد أنها ساعات مهمة لتقييم حدة القتال.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام، اليوم الاثنين، بوصول الوفد الأوكراني إلى بيلاروسيا لإجراء محادثات مع الوفد الروسي.

وكانت وكالة تاس الروسية قد كشفت عن إمكانية عقد الحكومتين الروسية والأوكرانية مفاوضات سلام صباح اليوم الاثنين.

ونقلت "تاس" عن مصدر، لم تفصح عن هويته، القول إن مسائل لوجستية متعلقة بالجانب الأوكراني كانت السبب وراء تأخير بدء المفاوضات.

وذكرت تقارير أن الوفد التفاوضي الروسي قد غادر بالفعل مينسك، عاصمة بيلاروس، إلى الحدود بين بيلاروس وأوكرانيا، بالقرب من نهر بريبيات.

كما أفادت شبكة "سي ان ان" الأمريكية، اليوم الاثنين، أن إدارة الرئيس جو بايدن قررت تمديد تواجد 4 آلاف جندي في أوروبا الشرقية لطمأنة حلفائها الأوروبيين.

وكانت  أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يجري اتصالات مع حلفاء واشنطن وشركائها صباح اليوم لتنسيق رد مشترك على الهجوم الروسي على أوكرانيا.

العاصمة كييف أوكرانيون قنابل المولوتوف وكالة تاس الروسية

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