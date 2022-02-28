النيابة تأمر بحبس 3 أشخاص لحيازتهم أسلحة بيضاء بشبرا

أمرت نيابة شبرا، بحبس 3 أشخاص لاتهامهم بحيازة أسلحة بيضاء والتشاجر مع سائق في شبرا مصر واحتجازه 4 أيام علي ذمة التحقيق.

كانت البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة شبرا مصر بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تلاحظ لهم وجود مشاجرة واحتجاز قائد أحد أتوبيسات النقل الجماعي، داخل الأتوبيس تحت تهديد أسلحة بيضاء، وبالفحص تم ضبط 3 عاطلين وبحوزتهم 2 سلاح أبيض وبصحبتهم قائد أتوبيس .

وتبين من التحريات حدوث مشادة كلامية بين أحد المتهمين ومالك الأتوبيس حال قيادته الأتوبيس بسبب خلاف حول أولوية المرور تطورت إلى مشاجرة، فخطط المتهم للإنتقام من مالك الأتوبيس

وفى سبيل ذلك استعان بباقى المتهمين وقاموا باعتراض خط سير الأتوبيس واحتجاز قائده لإجباره على الإتصال بمالك الأتوبيس للحضور والتشاجر معه.



وبمواجهة المتهمين أيدوا ما جاء بالفحص.