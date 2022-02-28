الدوري السعودي.. أمير سعيود: كنا نستحق الفوز على التعاون

قال الجزائري أمير سعيود، نجم فريق الطائي، إن فريقه كان يستحق الفوز على التعاون خلال مباراة أمس الأحد، في الجولة رقم 22 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وتابع أمير سعيود، في تصريحات نقلتها صحيفة “المواطن” السعودية: “كنا نستحق الفوز.. أضعنا بعض الفرص المحققة، ولكن هذه كرة القدم وارد تضييع الفرص”.

وأكمل أمير سعيود: “التعاون تفوق علينا في الكرات الثابتة، كانت جميع فرصهم خطيرة جدًّا، لكن عملنا كما هو مطلوب.. والحصول على نقطة أمر جيد، أمامنا مباراة قوية أمام أبها في ملعبهم، يجب أن نركز عليها لتحقيق نتيجة إيجابية”.

ولعب الطائي ضد التعاون مساء أمس الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل الإيجابي.

وشهدت المباراة مشاركة محترفنا المصري مصطفى فتحي، بديلًا في الدقيقة 69، لزميله سميحان ضيدان النابت.

وفضل جوزيه جوميز المدير الفني للتعاون، عدم البدء بمصطفى فتحي منذ بداية اللقاء، بعد انزعاجه من العضلة الخلفية في الفترة الماضية.

ورفع التعاون رصيده إلى 23 نقطة، ليحتل المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد الطائي إلى 26 نقطة في المركز التاسع.